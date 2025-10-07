  2. বিনোদন

ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চাইলেন নায়িকা দিতির মেয়ে

প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে নেমে আসে উদ্বেগের ছায়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় দোয়া ও প্রার্থনার ঢল। সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকেও দোয়ার আয়োজন করা হয় এই অভিনেতার জন্য।

এদিকে ইলিয়াস কাঞ্চনের অনেক সুপারহিট ছবির নায়িকা ও প্রাক্তন স্ত্রী দিতির মেয়ে লামিয়া চৌধুরীও এই খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইলিয়াস কাঞ্চনকে একজন অসাধারণ মানুষ দাবি করে তার জন্য দোয়া চেয়েছেন।

ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চাইলেন নায়িকা দিতির মেয়ে। লামিয়া লিখেছেন, ‘কাঞ্চন আংকেলের অসুস্থতার খবরটা মাত্রই শুনলাম। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, সমাজের জন্য করেছেন অসংখ্য ভালো কাজ। বিশেষ করে সড়ক নিরাপত্তায় তার অবিরাম লড়াই অনুপ্রেরণার উদাহরণ। আল্লাহ যেন তার সব কষ্ট দূর করে তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। আমিন।’

দিতি ছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চনের বহু সুপারহিট ছবির নায়িকা। নব্বইয়ের দশকে একসঙ্গে কাজ করতে করতে পর্দার এই জনপ্রিয় জুটি বাস্তব জীবনেও পরিণয়ে আবদ্ধ হন। কাঞ্চন-দিতি জুটি সে সময় দর্শকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল।

পরে অবশ্য তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে ২০১৬ সালের ২০ মার্চ দিতির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে।

