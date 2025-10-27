পরীমনির সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে যা বললেন অপু বিশ্বাস

পরীমনির সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে যা বললেন অপু বিশ্বাস
চিত্রনায়িকা পরীমনি ও অপু বিশ্বাসের বন্ধুত্ব একসময় ছিল ইন্ডাস্ট্রির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বুবলীর সঙ্গে পরীর দ্বন্দ্বের সময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অপু বিশ্বাস। পরীকে প্রকাশ্যে ‘বোন’ বলে সম্বোধন করেছিলেন তিনি। এমনকি পরীর সন্তানের জন্মদিনেও দামি উপহার পাঠিয়েছিলেন।
কিন্তু সম্প্রতি তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, এ গুঞ্জনের সূত্রপাত সেপ্টেম্বরে কুষ্টিয়ায় বিএনপির এক অনুষ্ঠানে অপু বিশ্বাসের উপস্থিতি ও বক্তব্য ঘিরে। কারণ, এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং দুবার দলটির মনোনয়ন চেয়েছিলেন।
সেই অপু হঠাৎ বিএনপির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পরীমনি তখন খোলাখুলি অপু বিশ্বাসকে সমালোচনা করে বলেন, ‘অপু বিশ্বাস একজন পল্টিবাজ ও সুবিধাবাদী।’
পরীর এমন মন্তব্যের পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্ক এখন আর আগের মতো নেই। পরীর ছেলের সাম্প্রতিক জন্মদিনেও অপু উপস্থিত না থাকায় সেই গুঞ্জন আরও জোরালো হয়।
তবে এবার মুখ খুললেন অপু বিশ্বাস নিজেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরীর সঙ্গে সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শান্তভাবে বলেন, ‘সম্পর্কের কিছু নেই তো! সবাই আমার অনেক পছন্দের মানুষ, সেও আমার পছন্দের একজন। খুব মিষ্টি মানুষ। আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।’
অপুর এই বক্তব্যে অনেকেই মনে করছেন, তিনি নিজে থেকে সম্পর্কের অবনতির বিষয়টি স্বীকার করতে চাননি। বরং বন্ধুত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিতই দিয়েছেন। তবে পরীমনির পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি।
এদিকে অপু বিশ্বাসকে সর্বশেষ দেখা গেছে সরকারি অনুদানের ‘ছায়াবৃক্ষ’ ছবিতে। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় ছবিটিতে তার বিপরীতে ছিলেন নিরব হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন কাজী নওশাবা আহমেদ, শতাব্দী ওয়াদুদ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সুস্মি রহমান ও সুমিত সেনগুপ্ত। বর্তমানে নতুন কয়েকটি প্রজেক্ট নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন অপু বিশ্বাস।
