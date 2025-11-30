শুটিং সেট থেকে ফাঁস শুভর নতুন সিনেমার লুক
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ নতুন সিনেমার শুটিং করছেন। সিনেমাটিতে শুভর বিপরীতে অভিনয় করছেন বিদ্যা সিনহা মিম। তবে শুটিং পুরোদমে শুরু হলেও এখনো এই নতুন সিনেমার বিষয়ে মুখ খুলছেন না পরিচালক সাইফ চন্দন থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকা, কেউই।
তবে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকশন লুকে আরিফিন শুভর কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। নতুন সিনেমা এর শুটিং সেট থেকে আরিফিন শুভর একটি লুক ফাঁস হয়েছে। ছবিতে তাকে লম্বা চুল, রক্তমাখা চেহারা এবং কুড়াল হাতে দেখা যায়।
সিনেমা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ‘মালিক’ অথবা ‘শিকার’ এই দুই নামের যে কোনো একটি হতে পারে সিনেমাটির। শুটিং যে বেশ জোরেশোরে চলছে; তা জানা গেছে ইউনিট-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে। চলতি মাসের শুরুতে রাজশাহীর পবা এলাকায় শুটিং শুরু হয়। বর্তমানে নাটোরে চলছে টানা কাজ। গল্প অ্যাকশন ঘরানার, যেখানে শুভ ও মিমকে দর্শক দেখবেন একদম নতুনভাবে।
ইউনিটের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, সিনেমার জন্য প্রস্তুতিতে মিম টানা দেড় মাস মহড়া করেছেন। শুধু অভিনয় নয়, মার্শাল আর্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও অ্যাকশন কোরিওগ্রাফির ওপরও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। প্রস্তুতি নিতে আরিফিন শুভও একই রকম সময় দিয়েছেন। দীর্ঘদিন কোনো ছবি মুক্তি না পাওয়ায় দুজনই নিজেদের কাজ নিয়ে বাড়তি মনোযোগী।
এদিকে আরিফিন শুভর হাতে এখন আরও কয়েকটি বড় প্রজেক্ট রয়েছে। রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এতে তার সহশিল্পী জান্নাতুল ঐশী। পাশাপাশি অনম বিশ্বাসের ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’-এ অভিনয় করেছেন তিনি, যেখানে তার সঙ্গে আছেন নুসরাত ফারিয়া। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যস্ত শুভ-হিন্দি সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’তে অভিনয় করেছেন তিনি।
বিভিন্ন পণ্য প্রতিষ্ঠানের ফটোশুট নিয়ে ব্যস্ত বিদ্যা সিনহা মিম। শুটিং শেষ করেছেন ওয়াহিদ তারেক পরিচালিত ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ সিনেমার। শমী কায়সার প্রযোজিত এই সিনেমায় মিমকে দেখা যাবে শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সারের চরিত্রে।
সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। এটি তার সপ্তম সিনেমা। সবশেষ তার পরিচালিত ‘লোকাল’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আদর আজাদ ও শবনম বুবলী। এবার প্রথমবারের মতো তিনি একসঙ্গে কাজ করছেন আরিফিন শুভ ও মিমকে নিয়ে।
এমআই/এমএমএফ