আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল
প্রতিবছরের মতো এবারও ডিসেম্বরের প্রথম দিনে উদযাপন করা হবে ‘ব্যান্ড ফেস্ট’। এই ফেস্টের দ্বাদশ আসরে দিনব্যাপী গান শোনাবে দেশের ১২টি ব্যান্ড দল। ২০১৪ সাল থেকে প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর চাওয়া থেকে দিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপন করে আসছে চ্যানেল আই। বৃহস্পতিবার দুপুরে চ্যানেল আই স্টুডিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের আয়োজনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সোমবার চ্যানেল আই স্টুডিও থেকে দিনব্যাপী পারফর্ম করবে উচ্চারণ, পার্থিব, শিরোনামহীন, তরুণ, মেহরীন, অবসকিউর, ফিডব্যাক, নির্ঝর, স্টার লিং, সিফোনি, নোভা, ডিফারেন্ট টাচ। বেলা ১১টা ৫ মিনিট থেকে চ্যানেল আইয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে অনুষ্ঠানটি।
ব্যান্ড দলগুলোর সদস্যদের পাশাপাশি চ্যানেল আইয়ের বার্তাপ্রধান, পরিচালক শাইখ সিরাজ, ব্যান্ড শিল্পী ফুয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, বাপ্পি খান, পার্থ মজুমদার, পিয়ারু খান, হামিন আহমেদ, জয় শাহরিয়ার, শামিম আহমেদ ও ইনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আশীষ কুমার চক্রবর্তী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
ফুয়াদ নাসের বাবু বলেন, আইয়ুব বাচ্চুর উদ্যোগেই এটি চ্যানেল আইয়ে চালু হয়েছিল। ব্যান্ড এখন বাংলা মূলধারার সংগীতের অংশ। আমরা এখানে কাজ করছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কাজ করতে পারবে।
শাইখ সিরাজ বলেন, আমরা চ্যানেল আই থেকে প্রতিবারই প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে দিনটি বিশেষভাবে পালন করার চেষ্টা করি। আগামীতে অনেক বড় পরিসরে দিনটি পালনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যান্ডের গুণী মানুষদের সম্মান জানানোর বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।
২০১৪ সালে নিজের জন্মদিন উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের ‘তারকাকথন’ অনুষ্ঠানের একটি পর্বে এসেছিলেন প্রয়াত ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চু।
চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর তখন প্রশ্ন করেছিলেন, বাচ্চুর কিছু চাওয়ার আছে কি না। সে প্রশ্নের উত্তরে বাচ্চু বলেছিলেন, আপনারা সংগীত নিয়ে, সংগীতের প্রসারে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বময় ব্যান্ডসংগীতের প্রসারের জন্যও কিছু করেন। আমাকে ব্যান্ডসংগীতের জন্য একটি দিন ধার্য করে দেন। যে দিনটি হবে শুধুই ব্যান্ডসংগীতশিল্পী ও ব্যান্ডসংগীতপ্রেমীদের জন্য। এ ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই।
তারপর থেকে প্রতিবছর ১ ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ‘ব্যান্ড মিউজিক ডে’ উদযাপন করা হয়।
এমএমএফ/এএসএম