‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন
চলে গেলেন ‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ (২৮ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন নিশ্চিত করেছেন শিল্পীর ঘনিষ্ঠজন নাদিম।
নাদিম জানান, সকালে হঠাৎ তীব্র বুকে ব্যথা অনুভব করেন সুমন। দ্রুত তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন।
আরও পড়ুন:
বাবা হলেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর
প্রথমবার একসঙ্গে রাজ-তিথী
‘একটা চাদর হবে’-এই একটি গানই তাকে দেশের ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। ১৯৯৭ সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম ‘আশীর্বাদ’ প্রকাশের পর একের পর এক শ্রোতাপ্রিয় অ্যালবাম উপহার দেন তিনি ‘আকাশ কেঁদেছে’, ‘অতিথি’, ‘আশাবাদী’, ‘একটা চাদর হবে’, ‘আয় তোরা আয়’, ‘চেরী’সহ আরও অনেক গান।
২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় তার সবশেষ অ্যালবাম ‘মন চলো রূপের নগরে’। এরপর কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়লেও শ্রোতাদের মনে জায়গা ছিল অটুট।
এমআই/এমএমএফ/এএসএম