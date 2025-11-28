  2. বিনোদন

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
জেনস সুমন। ছবি: সংগৃহীত

চলে গেলেন ‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ (২৮ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন নিশ্চিত করেছেন শিল্পীর ঘনিষ্ঠজন নাদিম।

নাদিম জানান, সকালে হঠাৎ তীব্র বুকে ব্যথা অনুভব করেন সুমন। দ্রুত তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন।

‘একটা চাদর হবে’-এই একটি গানই তাকে দেশের ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। ১৯৯৭ সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম ‘আশীর্বাদ’ প্রকাশের পর একের পর এক শ্রোতাপ্রিয় অ্যালবাম উপহার দেন তিনি ‘আকাশ কেঁদেছে’, ‘অতিথি’, ‘আশাবাদী’, ‘একটা চাদর হবে’, ‘আয় তোরা আয়’, ‘চেরী’সহ আরও অনেক গান।

২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় তার সবশেষ অ্যালবাম ‘মন চলো রূপের নগরে’। এরপর কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়লেও শ্রোতাদের মনে জায়গা ছিল অটুট।

