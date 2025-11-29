নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ
চলতি বছরের কালীপূজায় নতুন সিনেমার পোস্টার প্রকাশ করে দর্শকদের চমক দিয়েছিলেন টালিউড তারকা অঙ্কুশ হাজরা। সুমিত সাহিল পরিচালিত তার নতুন সিনেমা ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’-নাম দেখেই বোঝা গিয়েছিল এটি হবে পুরোপুরি কমেডিভিত্তিক এক বিনোদনমূলক সিনেমা। প্রথম লুকেই প্রাণ খুলে হাসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নায়ক।
মোশন পোস্টারে দেখা যায়, মা কালীর হাত থেকে চড় খাচ্ছেন অঙ্কুশ! ভগবান শিব বারণ করলেও কোন ভুলে এমন শাস্তি-তা এখনো জানা যায়নি। তবে এবার সিনেমার মুক্তির তারিখ জানিয়ে দিলেন নায়ক। ফেসবুকে একটি মজাদার ভিডিও প্রকাশ করে অঙ্কুশ লিখেছেন, ‘প্রযোজক হিসেবে দ্বিতীয় সিনেমা। আপনাদের ভালোবাসার আশায় রইলাম। “নারী চরিত্র বেজায় জটিল” আসছে ৯ জানুয়ারি ২০২৬। নতুন বছর শুরু হোক সপরিবারে দেখার মতো একটি বাংলা সিনেমা দিয়ে!’
কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও থেকেই ইঙ্গিত মিলেছে, ছবিতে দেখা যাবে পুরুষের সঙ্গে দেবতার সরাসরি কথোপকথন। যেহেতু মা কালী নিজেও নারী, তাই নারীর প্রতি অসম্মান সহ্য করতে নারাজ তিনি-মজার ছলে অঙ্কুশকে শাস্তি দিতেই চড় মারতে দেখা যায় তাকে।
এ সিনেমায় অঙ্কুশের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ঐন্দ্রিলা। অনেক দিন পর এমন নির্ভেজাল কমেডি দেখতে মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। তাদের অপেক্ষার প্রহর কতদিনের-সেটাই জানাতে এই ভিডিও শেয়ার করেছেন নায়ক।
চলতি বছর ‘রক্তবীজ ২’-এ একেবারে ভিন্নরূপে দেখা গিয়েছিল অঙ্কুশকে। কমেডির বাইরে সিরিয়াস চরিত্রে তার অভিনয় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার আবার সেই পুরনো, হাস্যরসাত্মক অঙ্কুশকেই বড়পর্দায় দেখবেন অনুরাগীরা।
