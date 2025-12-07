‘জেমস বন্ড’ চরিত্রে অভিনয় নিয়ে যা বললেন শাহরুখ

‘জেমস বন্ড’ চরিত্রে অভিনয় নিয়ে যা বললেন শাহরুখ
রোমান্স কিং হিসেবেই কয়েক প্রজন্মকে প্রেম শেখিয়েছেন শাহরুখ খান। দীর্ঘদিন পর্দায় প্রেমিক নায়ক বলেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে ‘পাঠান’ ও ‘জওয়ান’র সাফল্যে সেই ধারণা বদলে গেছে অনেকটাই- নতুন করে অ্যাকশন হিরো অবতারেও মুগ্ধ করেছেন তিনি। সামনে আসছে ‘কিং’-যেখানে আরও বেশি লড়াকু রূপে ধরা দেবেন বলিউড বাদশা। এমন সময়ই প্রশ্ন উঠল-তাহলে কি এবার জেমস বন্ডের ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে?
সম্প্রতি লন্ডনে কাজলের সঙ্গে এক আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই একজন প্রশ্ন করেন, পরপর এত অ্যাকশন ছবির পর কি এবার জেমস বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করবেন শাহরুখ? জবাবে হেসে ফেলেন অভিনেতা। বলেন, “না, আমার উচ্চারণ তার মতো নয়। ‘শেকেন মার্টিনি’ও আমার পছন্দ নয়। আর সত্যি বলতে কি, আমি খুব বেশি লড়াইয়ের ছবিতে তো অভিনয় করিনি।”
এরপরই রসিকতার ছলে যোগ করেন, “লড়াইয়ের ছবিতে অভিনয় করতে চেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু পরে দেখলাম আমার জীবনে কাজল রয়েছে! বিপরীতে কাজল থাকলে তো আর অ্যাকশন ছবি করা যায় না। তাই প্রেমের ছবিই বেশি করেছি।”
পাশে বসা কাজল তখন মনে করিয়ে দেন- শাহরুখ তো শুধু তার সঙ্গেই নয়, অন্য নায়িকাদের সঙ্গেও বহু ছবিতে কাজ করেছেন। বাদশা জবাবে বলেন, “হ্যাঁ, তবে যে ছবিগুলোর জন্য আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয়, সেগুলো কিন্তু আমরা একসঙ্গে করেছি- এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর পর কয়েকটি অ্যাকশন ছবি করেছি, যেটা সত্যিই করতে চেয়েছিলাম। ভালোও লেগেছে। তবে জেমস বন্ড হব কি না, সেটা জানি না। তবে শন কনারিকে চিনি নিশ্চিত!”
জেমস বন্ড চরিত্রে শন কনারি ছাড়াও রজার মুর, ডেভিড নিভেন, পিয়ার্স ব্রসনান, টিমোথি ডালটন ও ড্যানিয়েল ক্রেগ অভিনয় করেছেন হলিউডে। তবে শাহরুখ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-সে পথে আপাতত হাঁটছেন না তিনি।
