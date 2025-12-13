জিতকে নিমন্ত্রণ না করায় বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন দেব

জিতকে নিমন্ত্রণ না করায় বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন দেব
দুই দশকের টলিউড যাত্রা পূর্তির অনুষ্ঠান করেছেন দেব। সেখানে যাননি আরেক অভিনেতা জিৎ। সে নিয়ে শুরু হওয়া জল্পনায় নতুন মোড় এসেছে। ‘নিমন্ত্রণই পাইনি’ বলে দাবি করেছেন জিৎ। তার এমন বক্তব্যের পর এবার নীরবতা ভেঙে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দেব।
টলিউডে বিশ বছরের ক্যারিয়ার পূর্তি উপলক্ষে দেবের বিশেষ অনুষ্ঠান ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে সুপারস্টার জিতের অনুপস্থিতি। দেব-জিত জুটির ‘দুই পৃথিবী’ বাংলা ছবির ইতিহাসে মাইলফলক হওয়ায় বিষয়টি ঘিরে কৌতূহল বাড়ে।
এ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে জিত জানান, তাকে নাকি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তার কথায়, প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হচ্ছেন, নিমন্ত্রণ না পাওয়াতেই তিনি যাননি।
এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেব বলেন, প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবে কেউ যদি তাকে নিয়ে কিছু বলেন, তা হলে সরাসরি তার কাছেই জানতে পারতেন। দেব আরও জানান, জিতের ফোন নম্বর তার কাছে রয়েছে। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই ফোন করে কথা বলতেন।
প্রসঙ্গত, ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমার ট্রেলার উন্মোচনের আগেই এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেবের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে যারা তার সহযাত্রী ছিলেন তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তবে জিতের পাশাপাশি শুভশ্রী গাঙ্গুলি ও পায়েল সরকারকেও দেখা যায়নি। আর এ নিয়েই টলিপাড়ায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
এলআইএ