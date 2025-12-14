আমি আর বদলাতে পারি নাই: পরীমনি
ঢালিউডের আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনি। সামাজিকমাধ্যমে নিয়মিত নিজের কাজ, ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেন! এবার তিনি মুখ খুললেন ‘কৃতঘ্ন’দের নিয়ে!
অর্থাৎ যারা উপকারীর অপকার করে তাদের সম্পর্কে। তিনি জানালেন, বিপদে যাদের পাশে দাঁড়ান, তারাই তাকে বিপদে ফেলে দিয়ে দূরে চলে যান!
গেল শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সামাজিকমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন পরী মনি। যদিও সেখানে তিনি নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ করেননি।
সেই পোস্টে নায়িকা বলেন, ‘মানুষের সমস্ত বিপদে শুধু আমার দরজাই সবার জন্য খোলা থাকে। ঠিক তারাই আমাকে বিপদে ফেলে দিয়ে ভেগে যায়।’
তবে এ ধরনের ঘটনায় আশাহত নন পরীমনি। তার ভাষ্য, ‘আমি আর বদলাতে পারি নাই। না আমার মনুষ্যত্ব আর না আমার বিবেক। তার জন্যই আল্লাহ আমাকে তোমাদের মতো মানুষকে সাহায্য করার মতো সমর্থ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।’
এদিকে, মুক্তির অপেক্ষায় আছে পরীমনি অভিনীত সিনেমা ‘ডোডোর গল্প’। এ ছাড়াও ‘গোলাপ’ নামের আরও একটি সিনেমা রয়েছে শুটিং ফ্লোরে গড়ানোর অপেক্ষায়। যেখানে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করবেন নিরব হোসেন।
এমআই/এলআইএ