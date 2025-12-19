হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে মল্লিকা শেরওয়াত

হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে মল্লিকা শেরওয়াত
মল্লিকা শেরওয়াত মানেই পর্দায় সাহসী উপস্থিতি-এমন ভাবমূর্তিতেই পরিচিত বলিউডের এই অভিনেত্রী। তবে এবার একেবারেই ভিন্ন এক কারণে আলোচনায় তিনি। ঐতিহ্যবাহী হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে উপস্থিত হয়ে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের। সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে নিজেই শেয়ার করে নিয়েছেন মল্লিকা।
হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনার যুক্তরাষ্ট্রের একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী আয়োজন। প্রতি বছর ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ‘ফার্স্ট ফ্যামিলি’র তত্ত্বাবধানে এই নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক, মূলত উচ্চপর্যায়ের অতিথিরাই এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পান। এমন মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন বলিউডের ‘মার্ডার’খ্যাত অভিনেত্রী মল্লিকা শেরওয়াত।
অভিনেত্রীর শেয়ার করা পোস্টে দেখা যায়, হোয়াইট হাউসের প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আরেকটি ছবিতে সন্ধ্যার আয়োজনে ফার জ্যাকেট ও গোলাপি পোশাকে ধরা দেন মল্লিকা। শুধু ছবি নয়, অতিথিদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ভাষণের একটি ভিডিওও শেয়ার করেছেন তিনি। পোস্টে মল্লিকা লেখেন, ‘হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে আমন্ত্রণ পাওয়া সম্পূর্ণভাবেই অবিশ্বাস্য একটি অভিজ্ঞতা-আমি কৃতজ্ঞ।’
মুহূর্তের মধ্যেই পোস্টটি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কমেন্ট সেকশনে ভক্তদের প্রশংসা যেমন ছিল, তেমনি ছিল কটাক্ষও। অনেকেই মল্লিকার লুক ও অর্জনের প্রশংসা করে শুভকামনা জানান। আবার কেউ কেউ ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নও তুলেছেন। একজন লিখেছেন, ‘অভিনন্দন! তবে আপনি কীভাবে আমন্ত্রণ পেলেন, সেটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘সবই লোকদেখানো।’
‘মার্ডার’ সিনেমার মাধ্যমে রাতারাতি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন মল্লিকা শেরওয়াত। সাহসী চরিত্র ও ভিন্নধর্মী উপস্থিতির জন্য একসময় নিয়মিত আলোচনায় থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তার অভিনীত ছবিগুলো তেমন দর্শক টানতে পারেনি। সর্বশেষ তাকে দেখা গেছে ‘ভিকি বিদ্যা কা উও বালা ভিডিও’ সিনেমায়, যেখানে তিনি ছিলেন পার্শ্বচরিত্রে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও ও তৃপ্তি দিমরি।
তবে অভিনয়ের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব ছাপিয়ে এবার হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে উপস্থিতি মল্লিকা শেরওয়াতকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এনে দিয়েছে।
এমএমএফ