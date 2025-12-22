যে কারণে পিছিয়ে গেল ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’

যে কারণে পিছিয়ে গেল ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’
গল্প আর পরিচালক পছন্দ হলে সিনেমায় অভিনয় করেন অভিনেতা ইমতিয়াজ বর্ষণ। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন একটি সিনেমার অভিনয় করছেন তিনি। এর নাম ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’। আহমেদ হাসান সানি পরিচালিত প্রথম সিনেমা এটি।
কথা ছিল ছবিটি মুক্তি পাবে চলতি মাসেই। কিন্তু গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে পরিচালক জানান, ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে না। দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শেষ মুহূর্তে মুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন তারা।
গতকাল এফডিসিতে ঘোষণা করা হয় নতুন তারিখ। আগামী বছরের ২৬ জানুয়ারি সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’। এ সিনেমায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক তাস্থিরতার নানা প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন নির্মাতা।
আরও পড়ুন
আতঙ্ক আর বেদনা নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বংশধর
যে কারণে ভেঙেছিল শুভর সঙ্গে প্রেম, অবশেষে মুখ খুললেন বিন্দু
জানা গেছে, বর্ষণ অভিনীত নতুন ছবির পটভূমি ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান। তবে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসও তুলে ধরা হবে। কথা প্রসঙ্গে বর্ষণ বলেন, ‘আমরা প্রায় সময় বলে থাকি, রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট কিংবা নানা জায়গায় এটা লেখাও থাকে, রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ। কিন্তু রাজনৈতিক আলাপটা আসলে জরুরি। মানুষ যত বেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হবেন, ততই দেশ নিয়ে ভাবতে শিখবেন। আমরা এ ছবিতে রাজনৈতিক আলাপ যে জরুরি, সেটিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’র পটভূমি বিষয়ে আহমেদ হাসান বলেন, ‘আমাদের একটা বিশাল প্রজন্ম আই হেট পলিটিকসের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। এ কারণে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অতটা জানাশোনা নেই। কেন দ্বিজাতি তত্ত্ব হয়েছে, কেন বাংলাদেশ ভাগ হয়েছে, বাঙালি জাতি হয়েছে-আমাদের কতটা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি যদি আমার অতীত সম্পর্কে ঠিকঠাক না জানি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎও বেশিদূর এগুবে না। সে কারণেই রাজনৈতিক আলাপটা জরুরি। আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। আমরা গল্পটার মধ্যে বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ইতিহাস বলার চেষ্টা করেছি। সে কারণে ছবিটির নাম এটাই যথোপযুক্ত মনে হয়েছে।’
ইমতিয়াজ বর্ষণ ছাড়াও `এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম,, তানভীর অপূর্ব, এ কে আজাদ সেতু, কেয়া আলম প্রমুখ। প্রযোজনা করেছেন খালিদ মাহমুদ তুর্য প্রমুখ।
এমআই/এলআইএ