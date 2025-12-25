প্রেমিকের হাতেই প্রাণ গেল অভিনেত্রীর, মা হারা তিন বছরের শিশু
ব্রডওয়ের রঙিন মঞ্চ, শিশুশিল্পী হিসেবে উজ্জ্বল শুরু সবকিছুর মাঝেই হঠাৎ নেমে এলো মৃত্যুর নির্মম অন্ধকার। রহস্যজনকভাবে প্রাণ হারালেন ব্রডওয়ের সাবেক জনপ্রিয় শিশুশিল্পী ও তরুণী অভিনেত্রী ইমানি ডিয়া স্মিথ। মাত্র ২৫ বছর বয়সে তার এমন মর্মান্তিক বিদায় বিনোদন অঙ্গনে শোকের ছায়া ফেলেছে।
শুধু অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, একজন মা হিসেবেও ডিয়ার জীবন ছিল দায়িত্বে ভরা। তার তিন বছরের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। মায়ের এমন আকস্মিক মৃত্যু শিশুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।
গত ২১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির একটি বাসা থেকে ডিয়া স্মিথের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জরুরি ফোনকল পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শরীরজুড়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন ছিল। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন
ভারত মাতিয়ে সূর্যোদয়ের দেশে ‘অ্যানিম্যাল’
২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে বাজে সিনেমাগুলো
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ধারণা করছে, প্রেমিকের হাতেই প্রাণ গেল অভিনেত্রীর। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা। অভিযোগ উঠেছে, ডিয়ার প্রেমিক জর্ডন ডি জ্যাকসন-স্মলই তাকে হত্যা করেছেন। ঘটনার পরপরই জর্ডনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তার বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রশাসনের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝেই কোনো কলহ থেকে এই নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ডিয়া স্মিথ শিশুশিল্পী হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পান ব্রডওয়ের আলোচিত নাটক ‘দ্য লায়ন কিং’-এ অভিনয়ের মাধ্যমে। আফ্রিকান সংস্কৃতিনির্ভর পোশাক, সংগীত ও মঞ্চসজ্জায় নির্মিত এই নাটকটি ব্রডওয়ের ইতিহাসে অন্যতম ব্যবসাসফল ও জনপ্রিয় প্রযোজনা। অল্প বয়সেই এমন বড় মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি তাকে আলাদা করে পরিচিত করে তোলে।
ডিয়ার মৃত্যুর খবরে সামাজিক মাধ্যমে শোক আর ক্ষোভে ভাসছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, একজন প্রতিভাবান শিল্পীর জীবন কেন এভাবে থেমে যাবে? আবার অনেকে নারী নিরাপত্তা ও সম্পর্কের সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।
এলআইএ