তারেক রহমান দেশে ফেরায় ন্যান্সির কণ্ঠে ‘নেতা আসছে’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৫ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ৬ হাজার ৩শ ১৪ দিন, অর্থাৎ প্রায় ১৭ বছর পর দেশে ফিরছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই খবরে যেমন উত্তাল রাজনীতি, তেমনি আবেগে ভাসছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনও। সেই আবেগকে সুর ও কথায় বেঁধে নতুন গান প্রকাশ করলেন বিএনপির সমর্থক জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে আলোচিত গান ‘নেতা আসছে’। এটি ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে।

গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি ও সালমান রাজ। গানটির কথায় ফুটে উঠেছে প্রত্যাবর্তনের আশা, অপেক্ষা আর আবেগ।

গানের কথায় শোনা যায়, ‘নেতা আসছে, নেতা আসছে, মা-মাটি মানুষের কাছে যেন বাংলাদেশ হাসছে, তার সূর্যসন্তান আসছে।’

গানটির কথা লিখেছেন মিজানুর রহমান। সুর করেছেন পলক হাসান সুমন এবং সংগীতায়োজন করেছেন এ এন ফরহাদ। গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন চিত্রনায়ক হেলাল খান।

সম্প্রতি দলটির আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গানটি প্রকাশ করা হলে অল্প সময়ের মধ্যেই তা ব্যাপক সাড়া ফেলে। দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে গানটি নতুন করে উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে এই গান। অনেকের মতে, ‘নেতা আসছে’ শুধু একটি গান নয়, বরং দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফিরে আসার আবেগের সংগীতময় প্রকাশ।

 

