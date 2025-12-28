  2. বিনোদন

তারেকের ‘আমজনতা’র দলে যোগ দিলেন হিরো আলম

প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে তারেক রহমান ও হিরো আলম

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত ব্যক্তি আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম এবার রাজনৈতিক দলে যোগদান দিয়েছেন। সদ্য নিবন্ধন পাওয়া মো. তারেক রহমানের ‘আমজনতা’র দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন হিরো আলম।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলন এই তথ্য জানান তারেক রহমান। তারেক রহমান বলেন, ‘হিরো আলম ভাই আমজনতার দলে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে সদস্য ফর্ম পূরণ করেছেন। আমাদের দলের সদস্য স্মারকটি হিরো আলম ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছি। সভা করে দলটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ফুল দিয়ে হিরো আলম ভাইকে আমাদের দলে গ্রহণ করে নিয়েছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘হিরো আলম ভাইকে সদস্য করার জন্য আমরা মিটিংয়ে বসেছিলাম। আমার দলের কিছু সহযোদ্ধা বলেছিল হিরো আলমকে দলে নেওয়া যাবে না। এর পরে ভোটাভোটি করেই তাকে দলের সদস্য করা হয়েছে।’

