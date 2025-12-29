  2. বিনোদন

মিথুনের লেখায় ফুয়াদ নাসের বাবুর সুরে গাইলেন রাশেদ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মিথুনের লেখায় ফুয়াদ নাসের বাবুর সুরে গাইলেন রাশেদ
মিথুনের লেখায় ফুয়াদ নাসের বাবুর সুরে গাইলেন রাশেদ

খ্যাতিমান সুরকার ও সংগীত পরিচালক ফুয়াদ নাসের বাবু। সম্প্রতি তিনি গীতিকার, লেখক ও সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিথুনের লেখা একটি গানের সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন। গানটি গেয়েছেন ‘ক্লোজআপ ওয়ান’তারকা রাশেদ। ‘দিগন্ত ছুঁয়ে যাওয়া আকাশ নীলে’ কথার গানটি এরই মধ্যেই গানটির রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। গানটি রেকর্ড করা হয়েছে বাংলাদেশ বেতারের টান্সক্রিপশন সার্ভিসের জন্য।

গানটি প্রসঙ্গে সুরকার ও সংগীত পরিচালক ফুয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘মিজানুর রহমান মিথুনের লেখা গানটির কথা আমার পছন্দ হয়েছে। দারুণ লিখেছেন তিনি। রাশেদও সুন্দর গেয়েছেন। আশা করছি শ্রোতাদের কাছে গানটি ভালো লাগবে।’

শিল্পী রাশেদ বলেন, ‘ফুয়াদ নাসের বাবু ভাইয়ের সুর বরাবরই আমার মন ছুঁয়ে যায়। তার সুর ও সংগীত পরিচালনায় গান গাইতে পারা একটা দারুণ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। গানের কথাও আমার কাছে ভালো লেগেছে। রোমান্টিক ঘরানার গানটি শ্রোতাদের মন জয় করবে বলে আমি আশাবাদী।’

আরও পড়ুন:
স্লোগান লিখে পুরস্কার পেলেন কথাসাহিত্যিক মিথুন
রোমান্টিক গানটি যাকে উৎসর্গ করবেন রাজীব

মিজানুর রহমান মিথুন বলেন, ‘ফুয়াদ নাসের বাবু ভাইয়ের মতো একজন কিংবদিন্ততুল্য সংগীত পরিচালক ও সুরকার আমার লেখা গানের সুর করেছেন এটা আমার জন্য পরম প্রাপ্তি। এ জন্য ভীষণ উচ্ছ্বসিত। অসাধারণ সুরের এ গানটি শিল্পী রাশেদ তার কণ্ঠে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গানটি রেকর্ডিংয়ের নেপথ্যে বেতারের কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় ইয়াসমিন আক্তার আপার অবদান অনেক। তিনি আমার এ গানের কথা পছন্দ করে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ। গানটি শ্রোতাদের ভালোলাগলে আমাদের সবার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।’

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করে আজ তিনি কোটিপতি অভিনেতা

হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করে আজ তিনি কোটিপতি অভিনেতা

তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিরো আলমের

তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিরো আলমের

‘কোটিপতি’ দিয়ে দর্শক মাতাচ্ছেন জোভান-পায়েল

‘কোটিপতি’ দিয়ে দর্শক মাতাচ্ছেন জোভান-পায়েল