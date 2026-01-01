অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের যে জবাব দিলেন প্রভা
অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভার অনুরাগী কম নয়। অভিনেত্রী হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। আবারও আগের মতো কাজ শুরু করেছেন। বছরের প্রথম দিন সামাজিক মাধ্যমে লাইভে আড্ডা দিতে এসে তিনি পড়েছিলেন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের মুখে। কী জবাব দিলেন অভিনেত্রী?
লাইভ আড্ডায় অনুরাগীদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেন প্রভা। যদিও শুরুতেই সবাইকে সতর্ক করেছিলেন, অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন যেন কেউ না করেন। কারণ সামাজিক মাধ্যমের অস্বস্তিকর নানান মন্তব্য নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন প্রভা। এ নিয়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কথাও বলেছেন তিনি। আজ (১ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার তিনি ফেসবুক লাইভে ভক্তদের জানান, গতকাল থেকেই তাকে অনেক অনুরাগী ও সহকর্মী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। যে কারণে তার এই লাইভ আড্ডা শুরু করা। সবাই লাইভে তাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে অনেকে অপ্রত্যাশিত প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন।
শুরুতেই অনুরাগী ও সহকর্মীদের উদ্দেশে প্রভা বলেন, ‘সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। যদিও রাত থেকে সারা দিন ধরে টুং টাং করে যে এসএমএস আসে, সেসব পেতে আমার একদমই ভালো লাগে না। কোনো উইশই ভালো লাগে না। এখন আমি একটা জব করছি। বুঝতে পারছি, এটা মে বি একটা কালচার, আমাকেও হয়তো শুভেচ্ছা জানাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার পছন্দ না। আমি মনে করি, গুড উইশ সব সময় করা যায়। আবার এটাও বুঝতে হবে, এটা একটা সৌজন্য।’
লাইভের শুরু থেকেই অনুরাগীর দল প্রভাকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন। কেউ কেউ মন্তব্যে নানা প্রশ্নও করেন। সেগুলো নিয়ে প্রভা বলেন, ‘আপনারা মন্তব্য করে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি মন্তব্য পড়ে টুকটাক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো-মন্দ যে মন্তব্যই করেন না কেন, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি খুবই অপ্রাসঙ্গিক হয়, যদি অশিক্ষিতের মতো কোনো মন্তব্য কেউ করেন, চেষ্টা করব সেটা অ্যাভয়েড করতে। ভালো মন্তব্যের উত্তর অবশ্যই দিতে চেষ্টা করব।’
আড্ডায় বেশির ভাগ অনুরাগী মন্তব্য করেন প্রভার এখনকার ব্যস্ততা নিয়ে। কেউ কেউ মন্তব্য করেন বিয়েসহ ব্যক্তিগত সব বিষয়ে। সেসব প্রশ্ন শুরুতে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরে বিয়ে প্রসঙ্গে প্রভা বলেন, ‘আচ্ছা ভাই, আপনার এই রকম প্রশ্ন যে ব্যাড ম্যানার, সেটা কি জানেন! বিয়ে হবে কবে, হচ্ছে না কেন, বাচ্চা নিচ্ছ না কেন, ডিভোর্স হলো কেন? আমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ। যেদিন যেটা ওপরওয়ালা লিখে রাখবে, সেদিন সেটাই হবে। এগুলো পারসোনাল ব্যাপার, এগুলো নিয়ে কাউকে প্রশ্ন না করাই ভালো। কারণ, প্রতিটা মানুষই চায় সংসার করতে। সেটা আবার লেখা থাকবে হবে।’
বর্তমানে চাকরির পাশাপাশি অভিনয় করছেন প্রভা। গত বছর ক্যারিয়ারে প্রথম সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন তিনি। তাকে দেখা যাবে দুটি সিনেমায়। একটি সিনেমা ঝুমুর আসমা পরিচালিত ‘দুই পয়সার মানুষ’ ও অন্যটি সাদেক সিদ্দিকীর পরিচালনায় ‘দেনা পাওনা’।
