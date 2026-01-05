  2. বিনোদন

মঞ্চে প্রশংসিত ‘আনারসের ঢাকা সফর’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
মঞ্চে প্রশংসিত ‘আনারসের ঢাকা সফর’
‘আনারসের ঢাকা সফর’ নাটকের একটি দৃশ্য। ছবি: শাদাব শাহরুখ হাই

টাঙ্গাইলের মধুপুরের একটি বাগানের আনারসের ঢাকায় আগমনকে কেন্দ্র করে শিশুদের জন্য মঞ্চস্থ হচ্ছে ‘আনারসের ঢাকা সফর’ নাটক। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনারসগুলো শহরে এসে পৌঁছে, এবং সেই আনারস বিক্রি করে কৃষক ফুলগাজি নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে অগ্রসর হন।

নাটকে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক উপায়ে রসালো আনারস ফলানোর গল্প, যেখানে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কোনো স্থান নেই। মধুপুরের বাগানে শেয়াল, কোকিল, কাক, ইঁদুর ও বেড়ালের দুষ্টুমির সঙ্গে আনারসের দীর্ঘদিনের শেকড় ছেড়ে মানুষের কল্যাণে আত্মত্যাগের গল্পও উঠে এসেছে।

ঢাকায় কাওরান বাজারে আনারসগুলো পৌঁছালে শহরের ব্যস্ততা এবং দেশের-বিদেশের ফলের সঙ্গে ভিন্ন এক মেলবন্ধন তৈরি হয়। বিক্রির মাধ্যমে কৃষকের সংগ্রাম, আশা ও শ্রমও জীবন্তভাবে উঠে আসে। সব আনারস বিক্রি হয়ে গেলেও দুটো ফিরে আসে মধুপুরে-ফুলগাজির বাগানকে নতুন জীবন দান করে।

নাটকটি রচনা করেছেন আনজীর লিটন, নির্দেশনা দিয়েছেন মনামী ইসলাম কনক, সহযোগী নির্দেশক মনিরুজ্জামান রিপন। এটি গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ড. নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে বিকেল মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটি দর্শকের কাছ থেকে বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

ঢাকা লিটল অপেরা শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সৃজনশীল চর্চার জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম। নাটক, কবিতা আবৃত্তি, পাঠাভিনয়, নৃত্য ও বাচিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মঞ্চে উপস্থাপনের অভিজ্ঞতা দেওয়াই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য।

২০২৫ সালের ১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করা ঢাকা লিটল অপেরা ‘আনারসের ঢাকা সফর’ নাটকের মাধ্যমে গ্রামের জীবন ও শহরের সংযোগকে তুলে ধরছে। শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে গল্প বলার নতুন যাত্রা হিসেবে এটি বিবেচিত হচ্ছে।

এমএমএফ/এমএস

