শাকিবকে নিয়ে যে ইঙ্গিত দিলেন অপু বিশ্বাস

শাকিবকে নিয়ে যে ইঙ্গিত দিলেন অপু বিশ্বাস
প্রায় দুই বছরের বিরতি কাটিয়ে বড়পর্দায় ফিরছেন ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস। সম্প্রতি একটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে নিজের নতুন সিনেমা ‘দুর্বার’ নিয়ে কথা বলেন তিনি। সেই সঙ্গে উঠে আসে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান প্রসঙ্গও। বহুদিন পর আবারও কি পর্দায় ফিরবে এই জনপ্রিয় জুটি-সে ইঙ্গিতই দিলেন অপু।
ঢালিউডে শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস একসঙ্গে কাজ করেছেন অর্ধশতাধিক সিনেমায়। এক সময় এই জুটি মানেই ছিল বক্স অফিসের সাফল্য। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে দীর্ঘদিন তাদের আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। তাই ভক্তদের মধ্যে বরাবরই প্রশ্ন-দুজনকে কি আবারও একই ফ্রেমে দেখা যাবে?
এ প্রসঙ্গে অপু বলেন, “শাকিব খান একজন গ্লোবাল স্টার, সুপারস্টার, মেগাস্টার। তাকে নিয়ে বলার মতো নতুন কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমি যেহেতু বিরতি কাটিয়ে আবার কাজে ফিরেছি এবং সবার সহযোগিতা পাচ্ছি, তাই যদি কোনো হৃদয়বান প্রযোজকের কানে বিষয়টি পৌঁছায় এবং তিনি এগিয়ে আসেন, তাহলে দর্শকদের সেই ইচ্ছা পূরণ হতেও পারে।”
শাকিবের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অপু আরও বলেন, “আমি আর শাকিব মোট ৭২টি সিনেমায় কাজ করেছি। প্রযোজক ও পরিচালকদের সহযোগিতার কারণেই এতগুলো সিনেমা করা সম্ভব হয়েছে।”
এদিকে নিজের কামব্যাক সিনেমা ‘দুর্বার’ নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত অপু বিশ্বাস। কামরুল হাসান ফুয়াদের পরিচালনায় নির্মিত এই থ্রিলারধর্মী সিনেমার ফার্স্ট লুক এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে। পোস্টারে অপুর রক্তমাখা মুখ আর রহস্যময় চোখের চাহনি দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়েছে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এমন দুর্ধর্ষ লুকে তাকে আগে দেখা যায়নি।
সিনেমার গল্প নিয়ে জানতে চাইলে অপু রহস্য রেখে বলেন, “এই মুহূর্তে সেটা আমার কাছেও অজানা। সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেই দর্শকরা সব জানতে পারবেন।”
নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ‘দুর্বার’র শুটিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। ২০২৬ সালের বড় কোনো উৎসবে সিনেমাটি দেশজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এমএমএফ/এএসএম