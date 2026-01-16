  2. বিনোদন

‘খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের কারণেই বিসিবি টিকে আছে’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
‘খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের কারণেই বিসিবি টিকে আছে’
হামিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

 

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ক্রিকেট অঙ্গন। এই প্রেক্ষাপটে সেবক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলে মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বিরুদ্ধে। বোর্ড পরিচালকের এমন মন্তব্য ভালোভাবে নেননি সাবেক ক্রিকেটার ও জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলসের সদস্য হামিন আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন হামিন। তিনি লেখেন, ‘বিশ্বের ১০৯টি ক্রিকেট বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যকে কখনো নিজের দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে এমন আপত্তিকর ও অপমানজনক মন্তব্য করতে দেখা যায় না। বিসিবির এই কথিত পরিচালক নিয়মিতই এমন আচরণ করে যাচ্ছেন। ক্রিকেটে জয়-পরাজয় থাকবেই, বড় দলগুলোরও খারাপ সময় আসে। কিন্তু কোনো বোর্ডই জনসমক্ষে তাদের খেলোয়াড়দের এভাবে ছোট করে না। এর মূল কারণ শিষ্টাচার ও সাধারণ সৌজন্যবোধ-যার অভাব এই পরিচালকের মধ্যে স্পষ্ট।’

হামিন আরও বলেন, ‘এম নাজমুল ইসলাম নিজের পদের আচরণবিধি জানেন না। তিনি এই দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এমনকি বোর্ড সভাপতির নির্দেশ অমান্য করার দায়ে তাকে অবিলম্বে বিসিবির পরিচালকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।’

পোস্টের শেষাংশে তিনি লেখেন, ‘মনে রাখা দরকার, মাঠের খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের কারণেই বিসিবি আজ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে। ক্রিকেটাররাই বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করছেন, কোনো বোর্ড কর্মকর্তা নন। তাই ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে বোর্ড সভাপতির উচিত এই পরিচালকের মুখ বন্ধ করা এবং তার অপমানজনক মন্তব্যগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা।’

আরও পড়ুন:
উৎসবে আজ যেসব সিনেমা দেখা যাবে 
অন্তর্বর্তী সরকারও এই শিল্পকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখেনি 

উল্লেখ্য, ক্রিকেটারদের দাবির মুখে বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধানের পদসহ বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের সব দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় গতকাল বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মির্জা আব্বাসকে বিশ্রাম, পাটওয়ারীকে আরও শিখতে বললেন মেঘনা

মির্জা আব্বাসকে বিশ্রাম, পাটওয়ারীকে আরও শিখতে বললেন মেঘনা

উৎসবে আজ যেসব সিনেমা দেখা যাবে

উৎসবে আজ যেসব সিনেমা দেখা যাবে

অন্তর্বর্তী সরকারও এই শিল্পকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখেনি

অন্তর্বর্তী সরকারও এই শিল্পকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখেনি