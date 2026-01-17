মায়ের শাড়িতে আবেগের গল্প বললেন তাসনিয়া ফারিণ

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
তাসনিয়া ফারিণ। ছবি: সংগৃহীত

মায়ের সঙ্গে সন্তানের আবেগ-ভালোবাসার সম্পর্ক বর্ণনাতীত। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে মায়ের শাড়ি জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি, অনুভূতি ও স্বপ্ন। শোবিজ অঙ্গনের অনেক অভিনেত্রীই মায়ের পুরোনো শাড়ি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। এবার মায়ের শাড়ি ঘিরে নিজের আবেগময় গল্প শেয়ার করলেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একাধিক ছবি পোস্ট করেন ফারিণ। ছবিগুলোতে দেখা যায়, শাড়িতে সেজেছেন এই আলোচিত অভিনেত্রী। ছবির ক্যাপশনে মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর শৈশবের স্মৃতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

ফারিণ লেখেন, “প্রত্যেকটা মেয়ের শাড়ি পরার শখ জন্মায় মাকে দেখে। ছোটবেলা থেকে আম্মুর আলমারি ভর্তি শাড়ি দেখতাম আর ভাবতাম কবে বড় হব। কবে বড়দের মতো শাড়ি পরে বিয়ে খেতে যাব, মজার মজার।”

মায়ের শাড়িকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি বলেই মনে করেন তাসনিয়া ফারিণ। তিনি জানান, এখনো মা নতুন শাড়ি কিনলে সবার আগে সেটি তিনিই পরে দেখেন। অভিনেত্রীর ভাষায়, “এখনো আম্মু কোনো শাড়ি কিনলে আম্মুর আগে আমারই পরা হয়। কিছু শাড়ি তো আম্মু কখনো পরেই নাই, আমি তুলে রেখে দিয়েছি। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি হচ্ছে আমার মায়ের শাড়িগুলো।”

মায়ের নিঃশর্ত ভালোবাসা প্রসঙ্গে আবেগভরে ফারিণ আরও লেখেন, “আমার তো মনে হয়, আম্মু আসলে কিছু শাড়ি আমার পরার জন্য ইচ্ছা করেই কিনে আলমারিতে তুলে রাখে। মায়েরা হয়তো এমনই।”

মায়ের শাড়িতে তাসনিয়া ফারিণকে দেখে দর্শকরাও মুগ্ধ। একই সঙ্গে ‘মা ও শাড়ি’ নিয়ে তার অনুভূতিপূর্ণ লেখাটি নেটিজেনদের মন ছুঁয়েছে। কমেন্ট বক্সে ভেসে আসছে ভালোবাসা আর প্রশংসার বন্যা।

অন্তরা নামে এক নেটিজেন লেখেন, “হ্যাঁ, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি মায়ের শাড়ি। মায়ের শাড়ি পরেই আমরা বড় হই, আবার আমরাও মা হয়ে উঠি।” কৌশিক বাবু লেখেন, “বাহ, কী চমৎকার বাংলা লেখা। নিজের অনুভূতিগুলো দারুণভাবে শেয়ার করলেন ফারিণ। সবসময় মায়ের শাড়ি পরার চেষ্টা করবেন।”

