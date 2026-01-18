  2. বিনোদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমাপনী দিনের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
‘বেহুলা দরদি’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কয়েকটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে প্রদর্শিত হয়েছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ও পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে উৎসব। সমাপনী দিনে যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে, রইল সে তালিকা।

শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন:

বিকেল ৪টা: সমাপনী আয়োজন। প্রদর্শিত হবে সেরা পুরস্কার জয়ী সিনেমা। সংগীত পরিবেশন করবেন আহমেদ হাসান সানি।

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: পরিণাম (বাংলাদেশ), কুপ (সৌদি আরব), দ্য সিক্রেট (লিথুয়ানিয়া), শব্দের ওপারে (বাংলাদেশ), গুডবাই মাই ডোভ (বেলজিয়াম); বেলা ১টা: ডোন্ট ইউ ডেয়ার ফিল্ম মি নাউ (যুক্তরাষ্ট্র), এনালগ নেটিভস (জার্মানি), মিসটেকস অ্যান্ড ট্রাইস (চিলি); বেলা ৩টা: নানি (যুক্তরাষ্ট্র), তেমেতভ: দ্য ফরগটেন হিরো (উজবেকিস্তান), হোয়্যার ইজ মাই ফাদার (দক্ষিণ কোরিয়া); বিকেল ৫টা: বেহুলা দরদি (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: শ্রাবণ জ্যোৎস্নায় (বাংলাদেশ)।

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: মোজার্ট ফ্রম স্পেস (চীন); বেলা ১টা: হোয়াট গ্রোজ ইন থারি মাইলাস ভেজিটেবল গার্ডেন (নেপাল); কমন পেয়ার (স্লোভেনিয়া); ইন পারসুইট অব স্প্রিং (উজবেকিস্তান); বেলা ৩টা: দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড (যুক্তরাষ্ট্র); বিকেল ৫টা: লা প্রিমিয়ার ইমেজ (গ্রিস), রাত্রিযাপন (ভারত)।

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিকেল ৪টা: উইদাউট মি (ইরান); সন্ধ্যা ৬টা: এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি (বাংলাদেশ)।

