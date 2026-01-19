  2. বিনোদন

রিয়ামনির সঙ্গে ছাব্বিশের খাতা খুললেন মাসুম রেজওয়ান

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
রিয়ামনির সঙ্গে ছাব্বিশের খাতা খুললেন মাসুম রেজওয়ান
মাসুম রেজওয়ান

তরুণ অভিনয়শিল্পী মাসুম রেজওয়ান। ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দর্শকের নজর কেড়েছেন। নতুন বছরকে সামনে রেখে আরও বড় পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এই অভিনেতা। ২০২৬ সালের শুরুতেই নতুন নাটকের শুটিং শেষ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি মারুফের রহমান পরিচালিত ‘আকাশ নীলা’য় অভিনয় করেছেন মাসুম রেজওয়ান। নাটকটিতে তার বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রী রিয়ামনিকে। প্রথমবার একত্রে কাজ করছেন দুজন।

নতুন বছর ও কাজ নিয়ে জাগো নিউজকে মাসুম রেজওয়ান বলেন, ‘২০২৬ সালটা আমার কাছে প্রচণ্ড রোমাঞ্চকর। আমি এই বছরটা নিয়ে অনেক আশাবাদী। কেন যেন মনে হয়, ছাব্বিশই আমার বছর। কী দিয়ে শুরু করবো, এই ভাবনা থেকেই মারুফ ভাইয়ের সঙ্গে বসি, গল্পটা শুনি। শুনে মনে হলো, এমন চরিত্রে দর্শকরা আমাকে আগে দেখেনি। তাই আর দেরি না করে কাজটা শুরু করে দিই।”

রিয়ামনির সঙ্গে ছাব্বিশের খাতা খুললেন মাসুম রেজওয়ান

আরও পড়ুন: 
হাওরের রূপ ধরা দেবে ‘জলমহল’ সিনেমায় 
খালি গলায় গান গাইলেন মাসুম রেজওয়ান

সহশিল্পী হিসেবে রিয়ামনিকে নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও জানান মাসুম। তিনি বলেন, ‘রিয়ামনির সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ। রিয়া খুব লক্ষী একটা মেয়ে। কাজে ভীষণ সহায়তা করে। ২০২৬ সালের প্রথম কাজটাই ওর সঙ্গে হওয়াটা আমার জন্য আনন্দের।’

নাটক ‘আকাশ নীলা’ একটি ভিন্নধর্মী গল্পের নাটক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রেম, আবেগ ও জীবন-বাস্তবতা, সবকিছুর মিশেলে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। এতে মাসুম রেজওয়ানকে দেখা যাবে একেবারেই নতুন রূপে।

মাসুম রেজওয়ান প্রথম টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেন ২০১৯ সালে। প্রথম নাটক মুহম্মাদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ‘আজ পুতুলের জন্মদিন’। এ পর্যন্ত বেশ কিছু নাটক আর ৩০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে মাসুমকে। সবশেষ তাকে দেখা গেছে ‘নীলচক্র’ সিনেমায়।

এমআই/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।