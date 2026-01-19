সবাই আমাকে একটু বেশি শত্রু ভাবে: পরীমনি
ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরীমনি নতুন একটি সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন। ‘শাস্তি’ নামের সিনেমাটির ঘোষণা দিতে আজ (জানুয়ারি) রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে পরীমনি মন্তব্য করেন, আমি কাজ করতে এসে নানা ধরনের সমস্যা পড়েছি। সবাই এমনিতেই আমাকে একটু বেশি শত্রু ভাবে।
তিনি আরও বলেন, ‘সবাই দেখছে যে ইদানীং আমি কাজগুলো করছি তার মধ্যে হিরোই নাই। তো সবাই ভাবছে যে কি ব্যাপার আমি হিরো ছাড়া কাজ কীভাবে করছি এবং কীভাবে শেষ করছি। আবার যখন হিরোদের সাথে কাজ করি তখন দেখা যায় সিনেমার প্রচারের সময় হিরোদেরও পাওয়া যায় না। যদিও এসব আমার বলা উচিত না।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘শাস্তি’ অবলম্বনে একই নামের এ সিনেমায় পরীর বিপরীতে কাজ করতে যাচ্ছেন চঞ্চল চৌধুরী। এটি নির্মাণ করছেন লিসা গাজী। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে।
আরও পড়ুন:
হিন্দিতে গাওয়ার জন্য মোটা অংকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন অঞ্জন দত্ত
নওশাবা বহাল, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার
টানা ৯ দিন মালয়েশিয়ায় অবস্থান শেষে দেশে ফিরেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তিনি মালয়েশিয়া সফর করেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কিছুটা সময় সন্তানদের নিয়ে দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাংকাউই দ্বীপে সময় কাটান এই অভিনেত্রী।
এমআই/এমএমএফ