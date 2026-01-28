  2. বিনোদন

ঢাকা-৮ আসন

মির্জা আব্বাস ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে বিতর্কের আহ্বান মেঘনা আলমের

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
মির্জা আব্বাস ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে বিতর্কের আহ্বান মেঘনা আলমের
মির্জা আব্বাস, মেঘনা আলম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নির্বাচনে ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততোই জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ। বেশ সরগরম ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনী হাওয়া। বিশেষ করে বিএনপির মির্জা আব্বাস ও এনসিপির নাসিরুদ্দীন পাটোয়ারীর মধ্যে লড়াই জমজমাট। সম্প্রতি মির্জা আব্বাসের সমর্থকেরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন নাসিরুদ্দীন পাটোয়ারী ও তার সমর্থকেরা। এ নিয়ে চলছে আলোচনা ও নানা তর্ক বিতর্ক।

এবার এই দুই প্রার্থীকে এক হয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কে আসার আহ্বান জানালেন আরেক প্রার্থী আলোচিত মডেল ও সাবেক মিস আর্থ মেঘনা আলম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব এই প্রার্থী ফেসবুকের এক পোস্টে আহ্বানটি করেন। 

সেখানে তিনি বলেন, ‘মির্জা আব্বাস ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে মানুষকে কমপেয়ার করার সুযোগ দেই কাজে ও কথায় আসলে কে পারদর্শী।’

আরও পড়ুন
মাথায় মুকুট ও শহীদ হাদির কবরের মাটি নিয়ে সংসদে যাবেন মেঘনা আলম
জ্যাম কিংবা জায়েদ খানের বালিশ নয়, শবনম ফারিয়ার কষ্ট ঢাকা-৮ আসন

স্ট্যাটাসে মেঘনা আলম লেখেন, ‘শ্রদ্ধেয় মির্জা আব্বাস ও স্নেহের নাসিরউদ্দিন কে আহবান জানাচ্ছি, আসুন উন্নত বিশ্বের মত পাবলিক এর সামনে একসাথে গঠনমূলক ডিবেট করি।’

এর আগে মেঘনা আলম বলেছিলেন, মির্জা আব্বাসের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর উচিত আরও শেখা। তবে দুই প্রার্থী মেঘনা আলমকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

গত ২৮ ডিসেম্বর গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করেন মেঘনা আলম। একই দিনে তিনি দলটির পক্ষ থেকে ঢাকা-৮ আসনের মনোনয়ন ফরমও সংগ্রহ করেন।

এর আগে মেঘনা আলম জানান, ঢাকা-৮ আসনকে বাংলাদেশের মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলবেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘ঢাকা-৮ এলাকায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও কার্যকর বিশেষ সিসিটিভি ব্যবস্থা চালু করা হবে যাতে পথ চলাচলের সময় কোনো নারী স্ট্রিট হ্যারাসমেন্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের শিকার না হন।’

এছাড়া এই এলাকায় একটি বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে চান মেঘনা। মানুষ যেন নিরাপদে হেঁটে চলাচল ও সাইকেল ব্যবহারের সুযোগ পান। ঢাকা-৮ এলাকার মানুষের পুষ্টিচাহিদা, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এবং সামাজিক ও আইনগত জ্ঞান বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।