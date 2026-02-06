  2. বিনোদন

ভ্যালেন্টাইনে ‘যে কথা হয়নি বলা’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রতি বছর ভ্যালেন্টাইন উপলক্ষে অসংখ্য নাটক প্রচার হলেও এবছর পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। নির্বাচনী ব্যস্ততায় নাটকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এই পরিস্থিতিতে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে এবার দর্শকদের জন্য এক ভিন্নধর্মী নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছেন নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন। জনপ্রিয় জুটি ফারহান আহমেদ জোভান ও নাজনীন নীহাকে নিয়ে নির্মিত এই নাটকের নাম ‘যে কথা হয়নি বলা’।

নাটকের গল্প আবর্তিত হয়েছে কাব্য নামের এক তরুণকে ঘিরে, যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন জোভান। কাব্য একজন সংবেদনশীল যুবক-কবিতা লেখে, গান গায় এবং একটি রেস্টুরেন্টে নিয়মিত গান পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ইন্টারমিডিয়েট পড়াকাল থেকেই সে ভালোবাসে কুহু নামের এক মেয়েকে, যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নীহা। কিন্তু ভালোবাসা থাকলেও কাব্য কখনো মনের কথাটি মুখ ফুটে বলতে পারে না।

নাটকটি নিয়ে জোভান বলেন, ‘এই নাটকটি আমাদের অনেক পরিশ্রমের ফসল। নীহার সঙ্গে আমার জুটিকে দর্শক সবসময় ভালোবাসেন। তার ওপর সৌখিন ভাইয়ার নির্মাণ, সব মিলিয়ে ভ্যালেন্টাইনে দর্শকের জন্য সুন্দর একটি উপহার হতে যাচ্ছে।’

নাটকটিতে থাকছে দুটি গান। প্রথম গানটির কথা ও সুর করেছেন সোমেশ্বর অলি। দ্বিতীয় গানটির গীতিকার আহমেদ রিজভী এবং সুরকার নাজির মাহমুদ।

প্রযোজক এস কে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, ‘যে কথা হয়নি বলা’ ভালোবাসা দিবসের আগেই মুক্তি পাবে সিএমভি’র ইউটিউব চ্যানেলে।

