  2. বিনোদন

ধানুশের সঙ্গে বিয়ের গুজব, রসিকতায় মেতেছেন ম্রুণাল

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ধানুশের সঙ্গে বিয়ের গুজব, রসিকতায় মেতেছেন ম্রুণাল
ম্রুণাল ঠাকুর। ছবি: সংগৃহীত

রুপালি পর্দার তারকাদের জন্য অকারণ গুঞ্জন কখনো রাগের কারণ হয়, কখনো বিতর্কের জন্ম দেয়। তবে ম্রুণাল ঠাকুরের ক্ষেত্রে তার উল্টো। ধানুশের সঙ্গে তার বিয়ের গুজবকে পুরোপুরি উপভোগ করছেন এই অভিনেত্রী।

দিনকয়েক আগে বিয়ে নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেছিলেন ম্রুণাল। সেই সময়ও রসিকতায় মেতে বলেন, “আমার গায়েহলুদ, সংগীত হবে। আপনারা কিন্তু কেউ না খেয়ে যাবেন না।” পাশাপাশি প্রকাশ করেন, তার বিয়ে নিজেও জানেন না, অথচ অন্যান্যরা খুঁটিনাটি সব জানে।

ভালোবাসা দিবসের পর আবারও সাংবাদিক ও অনুরাগীদের উদ্দেশে ম্রুণাল জানিয়েছেন, গুজব ছড়ানো ও রটনাকারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

রসিকভাবে তিনি বলেন, “আমি নিজের পিছনে ১০ কোটি রুপি খরচ করলেও এত প্রচার পেতাম না, কিন্তু ধনুষের সঙ্গে বিয়ের ‘গল্প’ ছড়িয়ে রটনাকারীরা আমাকে যে পরিমাণ প্রচার এনে দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। এর আগে পর্যন্ত আমার কোনো জনসংযোগকারী ছিলেন না। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হয়েছে। এখন একটি দল নিয়েছি। সব মিলিয়ে প্রচারের সমস্ত আলো শুধুই আমার গায়ে! যারা গুজব ছড়াচ্ছেন, তাদের ধন্যবাদ। ৩ কোটি, ৬ কোটি কেন! ১০ কোটি রুপি খরচ করেও এত প্রচার পেতাম না।”

আরও পড়ুন:
গুঞ্জন থামিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রণবীর কাপুর 
ভারতজুড়ে বিতর্কের ঝড়, এ আর রহমানের বিরুদ্ধে চুরির মামলা 

ম্রুণাল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, মিথ্যে খবরে তিনি একটুও রেগে যাননি। বরং পুরো বিষয়টি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন এবং অনুরাগীদের সঙ্গে এই রসিকতা শেয়ার করেছেন।

এবারও প্রমাণিত হলো, ম্রুণাল ঠাকুর শুধু তার অভিনয় নয়, রসিকতা ও ধৈর্যেও সমানভাবে জনপ্রিয়।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ভারতজুড়ে বিতর্কের ঝড়, এ আর রহমানের বিরুদ্ধে চুরির মামলা

ভারতজুড়ে বিতর্কের ঝড়, এ আর রহমানের বিরুদ্ধে চুরির মামলা

ঈদে আসছে ‘রাক্ষস’, সিয়ামকে প্রশংসায় ভাসালেন ভারতের নায়িকা

ঈদে আসছে ‘রাক্ষস’, সিয়ামকে প্রশংসায় ভাসালেন ভারতের নায়িকা

তানিয়া বৃষ্টির ব্রেন টিউমার অপারেশন সফল, নেওয়া হলো কেবিনে

তানিয়া বৃষ্টির ব্রেন টিউমার অপারেশন সফল, নেওয়া হলো কেবিনে