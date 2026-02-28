বিয়ের আমেজ না কাটতেই পর্দায় রোমান্স, ভাইরাল বিজয়-রাশমিকার ভিডিও

বিয়ের আমেজ না কাটতেই পর্দায় রোমান্স, ভাইরাল বিজয়-রাশমিকার ভিডিও
বিয়ের রেশ এখনো কাটেনি। তার মাঝেই পর্দায় রোম্যান্সে মাতলেন নবদম্পতি বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা। আলো-আঁধারিতে ঘেরা একটি ঘরে খুনসুটিতে মেতে ওঠা এই জুটির ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ভিডিওতে দেখা যায়, পাশাপাশি শুয়ে রয়েছেন দুজনে। কখনো রাশমিকার নাকে আলতো করে কামড় দিতে যাচ্ছেন বিজয়, আবার কখনো বিজয়ের বুকে মাথা রেখে হারিয়ে যাচ্ছেন রশ্মিকা। নবদম্পতির এই মিষ্টি মুহূর্ত যেন অনুরাগীদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। রিয়েল লাইফে স্বামী-স্ত্রী, আর রিল লাইফে প্রেমিক-প্রেমিকা-এই দ্বৈত রসায়নেই মুগ্ধ দর্শক।
আসলে নতুন সিনেমা ‘রানাবলী’তে ফের জুটি বাঁধছেন তারা। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রাহুল সংকৃত্যায়ন। ইতিহাসভিত্তিক এই সিনেমার একটি গান সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। ‘ও মেরে সজন’ শিরোনামের সেই গানেই ধরা পড়েছে বিজয়-রাশমিকার এই রোমান্টিক মুহূর্ত।
বিয়ের পর আবারও জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন বিজয়-রাশমিকা
গানটির সুরকার জুটি অজয়-অতুল। কণ্ঠ দিয়েছেন শ্বেতা মোহন ও জাভেদ আলি। বিয়ের প্রস্তুতি দিয়ে শুরু হওয়া দৃশ্যায়নে দেখা যায় নবদম্পতির গৃহপ্রবেশ, তারপর ব্যস্ততার ফাঁকে একে অপরের আরও কাছাকাছি আসা।
এছাড়াও প্রকাশ করা হয়েছে ছবির একটি পোস্টার। দক্ষিণী ঐতিহ্যবাহী সাজে ধরা দিয়েছেন ‘বীরোশ’ জুটি। মুক্তির আগেই সিনেমাটি ঘিরে তৈরি হয়েছে আলাদা উন্মাদনা।
উল্লেখ্য, এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছেন বিজয়-রাশমিকা। গীতগোবিন্দম ও ডিয়ার কমরেড সিনেমায় তাদের রসায়ন দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। শুটিং সেট থেকেই শুরু হয় বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। অবশেষে উদয়পুরে ঘনিষ্ঠ পরিসরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন তারা।
বিয়ের পোশাক-গয়না নিয়ে যখন চলছে আলোচনা, ঠিক তখনই নতুন ছবির রোমান্টিক ভিডিও যেন বাড়তি চমক দিল অনুরাগীদের। বিয়ের আমেজ কাটতে না কাটতেই পর্দায় তাদের রোমান্স-সব মিলিয়ে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বিজয়-রাশমিকা।
