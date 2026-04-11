৩০ সেকেন্ডের ভিডিওতে কাঁপিয়ে দিলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
পরীমনি

অনেক দিন ধরেই পর্দা ও আলোচনার বাইরে ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি। ২০২৪ সালে হইচই প্ল্যাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রঙিলা কিতাব’ সিরিজে তার অভিনয় প্রশংসিত হলেও এরপর থেকে তাকে নতুন কোনো কাজে নিয়মিতভাবে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ শান্ত সময় কাটাচ্ছিলেন এই অভিনেত্রী।

তবে হঠাৎ করেই নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ৩০ সেকেন্ডের ভিডিও পোস্ট করে আলোচনায় উঠে এসেছেন পরীমনি। ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

জানা গেছে, ভিডিওটি পোস্টের ১৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ১৩ লাখ ভিউ ছাড়িয়ে যায়। পাশাপাশি ৪১ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া এবং ৭ হাজারেরও বেশি মন্তব্য জমা পড়ে।

ভিডিওটিতে সুইমিংপুলে সাঁতারের পোশাকে দেখা যায় এই অভিনেত্রীকে। লুক ও উপস্থাপনার জন্য অনেক ভক্তই প্রশংসায় ভাসান তাকে। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, ‘বাংলার লেডি সুপারস্টার’, আবার অনেকে আগুনের ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান।

তবে ভিডিওটি ঘিরে সমালোচনাও দেখা গেছে। পোশাক ও উপস্থাপনাকে কেন্দ্র করে কিছু নেটিজেন কটাক্ষ করলে তাদের জবাবও দেন পরীমনি নিজেই।

আরও পড়ুন:
সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন শিল্পী রিজিয়া পারভীন 
টালিউডে আবারও চঞ্চল চৌধুরী 
‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস অপি করিমের 

প্রসঙ্গত, পরীমনিকে সর্বশেষ দেখা গেছে কলকাতার ‘ফেলুবক্সী’ সিনেমায়। এছাড়া সম্প্রতি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত ‘শাস্তি’ সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরীর বিপরীতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। মুক্তির অপেক্ষায় তার অভিনীত ‘ডোডোর গল্প’ সিনেমাটি।

আরও পড়ুন  

আবার জমবে কনসার্ট, আসবেন ভারত-পাকিস্তানের শিল্পীরা

আবার জমবে কনসার্ট, আসবেন ভারত-পাকিস্তানের শিল্পীরা

জুয়েল আইচের জন্মদিন এখন থেকে ‘জাদু দিবস’

জুয়েল আইচের জন্মদিন এখন থেকে ‘জাদু দিবস’

নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন কিনলেন নৃত্যশিল্পী ফারহানা চৌধুরী বেবী

নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন কিনলেন নৃত্যশিল্পী ফারহানা চৌধুরী বেবী