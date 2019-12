মালালার বায়োপিক মুক্তি পাচ্ছে ৩১ জানুয়ারি

সম্প্রতি চলতি দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণী হিসেবে নোবেলজয়ী পাকিস্তানি মানবাধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাইকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ।

২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির শীর্ষ রাখা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে জাতিসংঘ।

এবার মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাকে নিয়ে নির্মিত বায়োপিক ‘গুল মাকাই’। আগামী ৩১ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। এটি পরিচালনা করছেন আমজাদ খান। প্রযোজক সঞ্জয় সিংগ্লা।

ছবিতে অভিনয় করেছেন দিব্যা দত্ত, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, অতুল কুলকার্নি ও মুকেশ ঋষি। ছবিতে মালালার চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনেত্রী রিম শেখ।

তালেবানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার যে সাহস মালালা দেখিয়েছিলেন, সে কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছে এ ছবিতে। এ ছবির টিজার-ট্রেলার অনেক আগেই প্রাকাশ্যে এসেছে।

চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ এক টুইটে জানালেন মুক্তির দিনক্ষণ। আগামী জানুয়ারির ৩১ তারিখে আসছে ‘গুল মাকাই’।

২০১২ সালে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই পরিবারের ওপর তালেবানরা হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনা এবং তারপর মালালার পরিবারের লড়াইয়ের কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে।

মালালার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সোয়াত উপত্যকায়। সালে বাসে করে সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে তালেবান বন্দুকধারীরা তাকে গুলি করে। নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখায় মালালাকে ওই সময় গুলি করে হত্যাচেষ্টা করা হয়। যদিও পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

২০১৪ সালে শান্তিতে নোবেল ছাড়াও বেশকিছু বিখ্যাত পুরস্কার পেয়েছেন মালালা ইউসুফজাই। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে ২০১৭ সালে তাকে শান্তিদূত নির্বাচিত করে জাতিসংঘ।

মালালার বয়স এখন ২২। পৃথিবীর যে প্রান্তে যখনই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গর্জে ওঠেন। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের কোনো গ্রামে নারীর ওপর আক্রমণ হলে সরব হয়ে ওঠেন তিনি। ভারতের কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর সেখানকার পরিস্থিতি নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন এই তরুণী।

#GulMakai - the biopic on #MalalaYousafzai - to release on 31 Jan 2020... Stars #ReemShaikh as #Malala, #DivyaDutta, #AtulKulkarni, #Mukesh Rishi and #PankajTripathi... Directed by H E Amjad Khan... Produced by Sanjay Singla... Dr Jayantilal Gada and Tekno Films presentation. pic.twitter.com/S3m08K1nOs