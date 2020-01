বলিউড-সার্বিয়ান অভিনেত্রীর প্রেমে মজেছেন হার্দিক পান্ডিয়া

নতুন বছরের শুরুতেই প্রকাশ্যে এলো ক্রিকেট-রুপালি পর্দার এক প্রেমকাহিনি। বলিউড ও সার্বিয়ান অভিনেত্রী নাতাশা স্তানকোভিচের প্রেমে মজেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া।

তাদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছিল আগেই। এবার সম্পর্কের কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন হার্দিক নিজেই।

ইংরেজি বর্ষবিদায়ের রাতে নারী ফ্যানদের মন ভেঙে নাতাশার সঙ্গে নিজের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন তিনি। সেখানে লিখেছেন, “Starting the year with my firework.”

এমনিতেই বিভিন্ন কাণ্ডকারখানার জন্য আলোচনায় থাকেন হার্দিক। কখনও তার চুলের স্টাইল, কখনও পোশাক আবার কখনও নতুন বান্ধবীদের দৌলতে।

কিছুদিন ধরেই চলছিল হার্দিক-নাতাশার সম্পর্কের গুঞ্জন। বিভিন্ন সময় তাদের একসঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। কখনও কোনো কোজি ক্যাফেতে একান্ত সময় কাটানোর ছবিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

আড়ালে-আবডালে সেই সম্পর্কের কথা স্বীকারও করেছিলেন তারা। কিন্তু প্রকাশ্যে সেই সম্পর্ককে মান্যতা দেননি তারা। এবার সেই সম্পর্কের কথাই ইনস্টাগ্রামে ফলাও করে ঘোষণা করলেন হার্দিক। সঙ্গে ছিল তাদের ছবিও।

সার্বিয়ান অভিনেত্রী নাতাশা বলিউডেও অভিষেক করে ফেলেছেন। প্রকাশ ঝাঁয়ের ‘সত্যাগ্রহ’ দিয়ে বলিউডে তার হাতেখড়ি। এরপর ফ্রাইডে, ড্যাডি, ফুকরে রিটার্নসের মতো ছবিতে তাকে দেখা গেছে। সিনেমা জগতে আসার আগে মডেলিং ও মিউজিক ভিডিও করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন নাতাশা।

গত অক্টোবরে হার্দিকের জন্মদিনের দিন ইনস্টায় নাতাশার পোস্ট দেখেই জল্পনা ছড়ায়। সেই পোস্টে হার্দিককে নিজের প্রিয় বন্ধু বলে উল্লেখ করেছিলেন। পাশাপাশি সারাজীবন তার পাশে থাকার অঙ্গীকারও করেছিলেন অভিনেত্রী।

বিএ