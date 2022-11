এবার ‘দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার’ নিয়ে আসছেন বিবেক

বলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবি দিয়ে বাজিমাত করেছেন। বক্স অফিস কাঁপানোর পাশাপাশি সমালোচকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। এরপর থেকেই কৌতুহল ছিল, তার নতুন ছবি কী? এবার পরিচালক নিজেই সেই তথ্য প্রকাশ করলেন। নতুন ছবির নাম ও বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ছবির পোস্টারও প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি। তার নতুন ছবির নাম ‘দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার’।

ছবিটি প্রসঙ্গে বিবেক অগ্নিহোত্রী টুইটারে এক পোস্টে লিখেছেন, এবার এমন একটা যুদ্ধের গল্প সামনে নিয়ে আসছি, যে যুদ্ধ আপনাদের অজান্তে ভারত লড়েছে। আর বিজ্ঞান, সাহস ও আদর্শকে ভর করে এ যুদ্ধটা ভারত জিতেছেও।

ANNOUNCEMENT:



Presenting ‘THE VACCINE WAR’ - an incredible true story of a war that you didn’t know India fought. And won with its science, courage & great Indian values.



It will release on Independence Day, 2023. In 11 languages.



Please bless us.#TheVaccineWar pic.twitter.com/T4MGQwKBMg