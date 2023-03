সনু নিগমের বাড়িতে চুরি

বলিউডের খ্যাতিমান শিল্পী সনু নিগমের বাবা অগম কুমার মুম্বাইয়ের ওশিয়ারার উইন্ডজর গ্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। সনুর বাবার বয়স ৭৬ বছর বয়স। তিনিও একজন খ্যাতিমান গজল গায়ক। তার দাবি, ১৯-২০ মার্চ নাগাদ তার বাড়ি থেকে খোয়া যায় ৭২ লাখ রুপি।

ওশিয়ারা পুলিশে স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেন সোনু নিগমের বোন নিকিতা। বুধবার (২২ মার্চ) ওশিয়ারা থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। নিকিতা জানান, বাবা অগম কুমার নিগম রেহান নামক একটি ছেলেকে গাড়িচালকের চাকরিতে রেখেছিলেন।

প্রায় আট মাস সোনুর বাবার গাড়িচালক হিসেবে কাজ করেন রেহান। তারপর কাজের মান সন্তোষজনক না হওয়ার যুক্তিতে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

A theft of Rs 72 Lakhs reported at the residence of singer Sonu Nigam's father, Agam Kumar Nigam. On the basis of his father's statement, who has suspicions on his former driver Rehan, FIR registered against him at Oshiwara Police Station. Search for Rehan is underway: Mumbai…