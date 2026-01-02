খুলনায় জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থীসহ তিনজনের মনোনয়ন বাতিল

খুলনায় জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থীসহ তিনজনের মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের তৃতীয় দিনে খুলনা-৫ ও খুলনা-৬ আসনের জাতীয় পার্টির দুইজনসহ তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী আন্দোলনের এক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) খুলনা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।
নিশ্চিত করেন।
বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন, খুলনা-৫ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামীম আরা পারভীন (ইয়াসিন) এবং খুলনা-৬ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আছাদুল বিশ্বাস এবং খুলনা-৫ আসনের ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমানের মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়েছে।
খুলনা-৫ আসনের বৈধ প্রার্থীরা হলেন, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম পরওয়ার, বিএনপির মোহাম্মদ আলি আসগার, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চিত্ত রঞ্জন গোলাদার ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুল কাইউম জমাদ্দার।
খুলনা-৬ আসনের বৈধ প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির এসএম মনিরুল হাসান বাপ্পী, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবুল কালাম আজাদ, ইসলামী আন্দোলনের মো. আছাদুল্লাহ ফকির ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রশান্ত কুমার মণ্ডল।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম