গণপরিবহনে ঘুরছেন হেমা মালিনী

সাধারণ মানুষের ধারণা- তারকা মাত্রই বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত। বাস্তবে তেমনটাই বেশির ভাগ দেখা যায়। তবে সবার সেই ধারণা ভেঙে দিলেন বলিউড তারকা হেমা মালিনী।

হেমা মালিনী নিজের বিলাসবহুল গাড়ি ছেড়ে মেট্রো, অটোয় চেপে ঘুরছেন মুম্বাই। তবে শখের জন্য গাড়ি ছেড়ে গণপরিবহনে উঠেছেন, এমনটা নয়।

I must share with all of you my unique, wonderful experience.Drove 2 hours to reach Dahisar by car, so tiring! In the eve decided I would try the metro, and OMG! What a joy it was!True, we went thro tough times during the constr, but worth it! Clean, fast & ws in Juhu in 1/2 hrpic.twitter.com/2OZPMtORCu