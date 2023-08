মান্নাতের সামনে ‘জওয়ান’ সিনেমার ওয়াল আর্টের ভিডিও ভাইরাল

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ সিনেমা এখন মুক্তির মিছিলে রয়েছে। কখন মুক্তি পাবে, কখন ভক্তরা দেখবে ‘জওয়ান’ সিনেমা- এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা চলছে। সবার মধ্যে এ নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে অ্যাকশন থ্রিলার ‘জওয়ান’।

শাহরুখের ‘জওয়ান’ মুক্তির আগে এক অনুরাগী তার বাস ভবন মান্নাতের সামনে তৈরি করে ফেললেন ‘ওয়াল আর্ট’। এর ভিডিও এখন ভাইরাল। ভারতজুড়ে এখন ‘জওয়ান’ নামের দমকা হাওয়া বইছে। এ আবহে শাহরুখ খানের এক অনুরাগী, নাম কনক নন্দ, মান্নাতের সামনে তৈরি করে ফেললেন ‘জওয়ান’ ওয়াল আর্ট। ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি।

Video : Exquisite #Jawan artworks adorn the surroundings of Mannat, offering fans a delightful space for celebration #ShahRukhKhan #Nayanthara #Chaleya #Atlee #Jawan #JawanFirstDayFirstShow



