চলচ্চিত্র নির্মাতা সংগীত শিবন আর নেই

একের পর এক তারকা হারাচ্ছে মালায়ালাম চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি। এবার চলে গেলেন মালয়ালাম সিনেমার খ্যাতিমান পরিচালক ও সিনেম্যাটোগ্রাফার সংগীত শিবন। বুধবার (৮ মে) মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। যদিও পরিচালকের মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায়নি।

চলচ্চিত্র নির্মাতা শিবনের জ্যেষ্ঠপুত্র সংগীত। তার দুই ভাই সন্তোষ শিবন ও সঞ্জীব শিবনও ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় পরিচালক ও সিনেম্যাটোগ্রাফার। ১৯৯০ সালে ‘ব্যুহম’ সিনেমার মাধ্যমে মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালক হিসেবে পা রাখেন সংগীত। তবে দুবছর পর মোহনলাল অভিনীত ‘যোদ্ধা’ সিনেমাটি মুক্তির পর সংগীতকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

আরও পড়ুন

সংগীত একে একে পরিচালনা করেন ‘গন্ধর্বম’ ও ‘জনি’র মতো সিনেমা। মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি বলিউডেও পা রেখেছিলেন তিনি। তার পরিচালিত প্রথম হিন্দি সিনেমা ‘জোর’। এ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন সানি দেওল। পরবর্তী সময়ে ‘চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে’, ‘কেয়া কুল হ্যায় হম’, ‘আপনা সপনা মানি মানি’ ও ‘ক্লিক’র মতো বিভিন্ন স্বাদের হিন্দি সিনেমা পরিচালনা করেন তিনি। ২০১৩ সালে মুক্তি পায় তার পরিচালিত শেষ হিন্দি সিনেমা ‘যমলা পাগলা দিওয়ানা-২’।

২০১৯ সালে কল্কি কেঁকলাকে নিয়ে ‘ভ্রম’ নামে একটি হিন্দি ওয়েব সিরিজ পরিচালনা করেন সংগীত। তবে সিরিজটি দর্শকের মন জয় করতে পারেনি। বলিউড তারকা আমির খানের প্রথম দিকের ‘রাখ’সিনেমার অন্যতম প্রযোজক ছিলেন সংগীত।

Deeply saddened and shocked to know that Sangeeth Sivan Sir is no more. As a newcomer all you want is someone to believe in you and take a chance.. can’t thank him enough for Kya Kool Hai Hum & Apna Sapna Money Money. Soft spoken, gentle and a wonderful human being. Am heart… pic.twitter.com/kvTkFJmEXx