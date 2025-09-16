জানালেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
যে লক্ষণ ব্রেইন টিউমারের
মস্তিষ্কে টিউমার একটি জটিল ও প্রাণঘাতী রোগ। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি উপসর্গ দেখা দিলেও অনেক সময় রোগীরা সেগুলো গুরুত্ব দেন না। ফলে দেরিতে রোগ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. লেনিন চৌধুরী সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে ব্রেইন টিউমারের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণ তুলে ধরেছেন।
তিনি জানান, স্থায়ী ও তীব্র মাথাব্যথা, বিশেষ করে সকালে বা কাজের পর মাথাব্যথা বেড়ে যাওয়া এবং সাধারণ ব্যথানাশক ওষুধে না কমা ব্রেইন টিউমারের একটি বড় লক্ষণ। এছাড়া বমিভাব বা বমি হওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হওয়া বা শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া এবং হঠাৎ মেজাজ ও আচরণে অসংলগ্ন পরিবর্তনও এ রোগের ইঙ্গিত হতে পারে।
ডা. লেনিন আরও জানান, হাঁটা বা দাঁড়ানোর সময় ভারসাম্য হারানো, কথা বলার সমস্যায় ভোগা, স্মরণশক্তি ও মনোসংযোগ কমে যাওয়া, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা খিঁচুনি হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ।
ডা. লেনিন সতর্ক করে বলেন, এগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবে উপরোক্ত যেকোনো একটি বা একাধিক উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
চিকিৎসকদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে ব্রেইন টিউমারের চিকিৎসা অনেক সহজ হয় এবং সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।
