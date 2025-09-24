  2. স্বাস্থ্য

রেডিওথেরাপি দিতে সরকারকে সহায়তা করতে চায় এনজিও

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রেডিওথেরাপি দিতে সরকারকে সহায়তা করতে চায় এনজিও
স্বাস্থ্যখাতে এনজিওদের সম্পৃক্ততা নিয়ে মতবিনিময় সভা-ছবি জাগো নিউজ

ক্যানসার হাসপাতালের রেডিওথেরাপি মেশিন নষ্ট হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ভোগান্তি লাঘবে রেডিওথেরাপি দিতে সরকারকে সহায়তা করতে চায় এনজিওগুলো।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সভাকক্ষে ‘স্বাস্থ্যখাতে এনজিওদের সম্পৃক্ততা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ প্রস্তাব আসে। স্বাস্থ্যসচিব মো. সাইদুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক দাউদ মিয়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. মহসিন এবং ৪০টি এনজিও’র প্রতিনিধি এতে অংশ নেন।

সভায় হিউম্যান এইড বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডা. শেখ মইনুল খোকন বলেন, ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের রেডিওথেরাপি সেবা নিশ্চিত করতে এই মডেল বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমানে যে পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেল বিদ্যমান সেখানে বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে -বিদ্যমান মডেলে দেশীয় এনজিওভিত্তিক দাতব্য সংস্থা সরকারি ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে রেডিওথেরাপি মেশিনে স্থাপন করে সরকার নির্ধারিত ফি-তে রেডিওথেরাপি নিশ্চিত করতে পারে। ফলে রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচার সাথে সাথে নিয়মিত রেডিওথেরাপি সেবা নিশ্চিত হবে।

আরও পড়ুন

জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটে চালু হলো নতুন দুই রেডিওথেরাপি মেশিন

সরকারি রেডিওথেরাপির বেশিরভাগই অকেজো

টেকসই উন্নয়নে এনজিওগুলোর সহযোগিতা জরুরি

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, আমরা যারা সরকারি দপ্তরে থেকে সেবা দেই, আমরা সেফজোনে থেকে দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু এনজিওতে যারা কাজ করেন, তারা মানুষের সেবার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তাদের পাশে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, এনজিওদের অনেকে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা দেয়। বাকিরা কিন্তু যাতে রোগ না হয়, সেই সচেতনতামূলক কাজটা করতে পারি। কে মানলো বা মানলে না, সেটা পরে, সচেতন করতে দোষ কী? যে সিগারেট খায়, তাকে বলেন আপনি সিগারেট খেয়ে শিশুকে আদর করছেন, আপনিতো তার ক্ষতি করছেন। ৯৫ শতাংশ শিশুর শরীরে নিকোটিন পাওয়া গেছে। এটার জন্য দায়ী তো কাছের লোকদের ধূমপান।

হার্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) মো. ইউনুস বলেন, একটা হাসপাতালের ২০টি লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এগুলো কীভাবে সহজ করা যায়? বাধাগুলো দূর করতে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলোর অনেকে লোন নিয়ে হাসপাতাল করেন। মেশিনারিজ ক্রয় করেন। তাদের কিন্তু লাভ লাগবে। অনেকে এগুলো বুঝতে চায় না।

এসইউজে/এসএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।