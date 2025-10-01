সিটি মেয়র শাহাদাত
পরিবারের নারীদের স্তন ক্যানসার থেকে বাঁচাতে সবার সচেতনতা দরকার
প্রতিটি পরিবারের নারী সদস্যদের স্তন ক্যানসার থেকে বাঁচাতে সবাইকে সচেতন ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন।
বুধবার (১ অক্টোবর) স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহাদাত এ আহ্বান জানান। সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বর থেকে জিইসি মোড়ের বিএমএ ভবন পর্যন্ত এ শোভাযাত্রা হয়।
পরে দুপুরে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্পেশালাইজড কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চে (সিএসসিআর) বিনা মূল্যে স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণ ও পরামর্শদানের আয়োজন করা হয়। সিএসসিআরের চেয়ারম্যান খুরশীদ জামিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র শাহাদাত।
এ সময় মেয়র বলেন, ‘আজ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমরা অক্টোবর মাসকে স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসেবে পালনের ঘোষণা করছি। এ মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সচেতনতা র্যালি, স্কুল-কলেজে সমাবেশ, প্রদর্শনী, গণমাধ্যমে প্রচারণা, টক-শো, লিফলেট বিতরণসহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আমরা চাই ভীতি নয়, সচেতনতার মাধ্যমে মানুষ স্তন ক্যানসার মোকাবিলায় এগিয়ে আসুক।’
আরও পড়ুন
রেডিওথেরাপি দিতে সরকারকে সহায়তা করতে চায় এনজিও
ক্যানসার ঝুঁকি কমায় মিষ্টি আলু
কোলন ক্যানসার: সচেতনতাই বাঁচাতে পারে জীবন
স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতায় এ ধরনের উদ্যোগ আগে নেওয়া হয়নি উল্লেখ করে শাহাদাত বলেন, ‘এ ধরনের সচেতনতা শুধু নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পুরুষদেরও পূর্ণমাত্রায় নারীদের পাশে থেকে স্তন ক্যানসার রোধে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সচেতনতা মাস উপলক্ষে মাসব্যাপী চট্টগ্রামে যে বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে সেটা সারাদেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সুস্থ নগরী গড়ে তুলতে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।’
মেয়র শাহাদাতের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ছাড়াও এ সচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে সিএসসিআর এবং স্নাতকোত্তর সার্জিকাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠান পিজিএস একাডেমিয়া। কার্যক্রমের আওতায় অক্টোবর মাসব্যাপী প্রতি শনি, সোম ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বিনা মূল্যে স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণ ও পরামর্শদান চলবে। এতে নিবন্ধিত রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। নিবন্ধনের জন্য সিএসসিআরের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত সহায়তা ডেস্কে যোগাযোগ করতে হবে।
পরীক্ষা কার্যক্রমের প্রথম দিন বুধবার ৩৫ রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। সায়রা বানু শিউলির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের চিকিৎসকদল এতে অংশ নেয়।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জিকেএস