শহরে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অনেক দুর্বল: স্বাস্থ্য সচিব

শহরে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অনেক দুর্বল: স্বাস্থ্য সচিব
শহরে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারি না, এখানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অনেক দুর্বল বলে স্বীকার করেছেন স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমান।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের জন্য চক্ষু শিবির ও ডায়াবেটিস ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা আইডিয়াল ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা জিজেন্ডসের সহযোগিতায় এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
এতে সাংবাদিকদের পক্ষে ডিআরইউতে একটি পৃথক কমিউনিটি ক্লিনিক টাইপের একটি ক্লিনিক করে দেওয়ার দাবি করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
জবাবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমান বলেন, আমরা শহরে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারি না। অনেক দুর্বল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার। আমরা গণপূর্তের কাছে কিছু জমি চেয়েছি, চেষ্টা করবো সেগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য।
সাংবাদিকদের দাবির জবাবে তিনি বলেন, আপনারা বলেছেন আমার ক্ষমতা অনেক। আমি ক্ষমতা মনে করি না, এটি দায়িত্ব। আমরা দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবো, ইনশাল্লাহ। কিছু দাবি পূরণের কথাও এসেছে। আপনারা নিবন্ধন করলে আমাদের অনুদান দেওয়া সহজ। আর বাকি বিষয়গুলো প্রক্রিয়া অনুযায়ী আসলে আমরা বিবেচনা করবো।
এ সময় দুটো এনজিওর সহায়তার এই প্রোগ্রামের প্রশংসা করে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, এনজিওগুলো ভালো ভূমিকা রাখার সুযোগ অনেক। দেশের এত বড় জনগোষ্ঠীকে একা সরকারের সব কিছু করার সুযোগ বা সক্ষমতা নেই। এজন্য এনজিওগুলো এখানে কাজ করতে পারে। আমরা এরই মধ্যে এগুলোর প্রমাণ পেয়েছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় আমরা এনজিওগুলোর সহায়তা পেয়েছি।
তিনি বলেন, আমার অনেক কিছু আছে, কিন্তু সুস্থতা নেই, কেউ দেখবে না। নিজের সুস্থতার জন্য নিজেকেই সচেতন থাকতে হবে। খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখতে হবে।
সাইদুর রহমান বলেন, অবস্থানের কারণে অহংবোধ করা ঠিক নয়, এটা তকদিরের বিষয়। সুখটা নিজের কাছে। অনেকে বিপুল বিত্তশালী হয়েও সুখী নয়, আবার অনেকে কোনো রকম জীবন যাপন করেও তৃপ্ত এবং সুখী।
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় ও সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে আরও অংশ নেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা আইডিয়ালের পরিচালক নওজাত সারওয়াত ইসলাম, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা জিজেন্ডস এর প্রেসিডেন্ট মো রিয়াসাত ইসলাম, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সদস্য আজমল হক হেলাল, কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, নারী সম্পাদক রোজিনা রোজী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এমদাদুল হক খান।
