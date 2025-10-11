  2. স্বাস্থ্য

৫ বছর পর ঢামেকে ফের চালু বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেবা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
ঢামেক হাসপাতালে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঁচ বছর পর আবারও শুরু হয়েছে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট (অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন) সেবা কার্যক্রম। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে ঢামেক হাসপাতালে এ সেবার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, ঢাকা মেডিকেলে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেবা কার্যক্রম আজ থেকে আবার শুরু হলো। এসময় গরিব রোগীদের সেবা নিতে সুযোগ করে দিতে সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও জানান, পাঁচ বছর পর ঢামেক হাসপাতালে এই ইউনিটটি পুনরায় চালু করা হলো। দেশে বর্তমানে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের রোগীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। প্রতি বছর প্রায় এক হাজার রোগীকে এই সেবা দেওয়া হয়। চলতি বছর ইতিমধ্যে ২০০টি ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয়েছে। অসহায় রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ফান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান উপদেষ্টা নূরজাহান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেবা চালু হওয়ায় রক্তজনিত জটিলতা ও ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নতুন আশার সঞ্চার হবে।

