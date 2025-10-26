চিকিৎসকদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে রেজিলিয়েন্স আন্ডার প্রেসার সেশন

চিকিৎসকদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে রেজিলিয়েন্স আন্ডার প্রেসার সেশন
চিকিৎসকদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘রেজিলিয়েন্স আন্ডার প্রেসার: ইমোশনাল সারভাইভাল স্কিলস ফর ডক্টরস’ শীর্ষক প্রথম সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে এ আয়োজন করা হয়।
সেশন পরিচালনা করেন ডা. হোসেন ইসমত জেরীন। দুই ঘণ্টার এই ট্রেনিং সেশনে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকরা মানসিক চাপ, কর্ম-অবসাদ এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষার নানান কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, সেশনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শেখার ও আত্মসমালোচনার এক মূল্যবান সময়। তারা বলেন, এমন একটি ট্রেনিং অনেক প্রয়োজন ছিল আমাদের। অনেকেই স্বীকার করেন, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মানসিক চাপ ও অব্যক্ত অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারায় তারা হালকা অনুভব করেছেন।
ডা. জেরীন অংশগ্রহণকারীদের সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও আত্মউন্নয়নের কার্যকর উপায় শেখান। জীবনের গভীরতর দর্শন ও নতুন ভাবনার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলায় প্রশিক্ষণটি উপস্থিতদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।
অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট ট্রেইনার কাজী এম আহমেদের উপস্থিতি ট্রেনিং সেশনের মর্যাদা ও অনুপ্রেরণার মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলে।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান নেক্সটজেন ক্লিনিসিয়ানস জানায়, চিকিৎসকদের মানসিক সুস্থতা ও পেশাগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের সেশন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। চিকিৎসকরা মানুষকে সুস্থ রাখেন, কিন্তু তাদের মনের ভেতরের ঝড়কে বোঝারও সময় এসেছে। এই উদ্যোগ সে যাত্রারই শুরু।
