  2. স্বাস্থ্য

মূল বেতনের ৭০ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন মেডিকেল শিক্ষকরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
মূল বেতনের ৭০ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন মেডিকেল শিক্ষকরা
ফাইল ছবি

চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষক সংকট দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকদের জন্য মূল বেতনের ৭০ শতাংশ নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সঞ্জীব দাশ প্রজ্ঞাপনটি জারি করেন।

এতে বলা হয়েছে, দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) এবং ১৯টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে পাঠদানরত বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকরা এই আর্থিক সুবিধা পাবেন।

প্রণোদনা ভাতা প্রদানের আওতায় থাকা ১০টি সাবজেক্ট হলো- অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজি ও অ্যানেস্থেসিওলজি।

শর্তাবলি

  • শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং ডিক্লারেশন দাপ্তরিকভাবে জমা দিতে হবে।
  • কোনো শিক্ষক যদি প্র্যাকটিসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা নন-প্র্যাকটিসিং ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হন, তিনি এ ভাতা পাবেন না।
  • ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে এই আর্থিক সুবিধা কার্যকর হবে।
  • সব আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
  • ৯ম জাতীয় বেতন স্কেলে এই ভাতার হার অপরিবর্তনীয় থাকবে।
  • ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত ব্যয়ে কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে দায়ভার বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে।

