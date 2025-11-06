স্বতন্ত্র ‘অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা’ গঠনের প্রস্তাব

স্বতন্ত্র ‘অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা’ গঠনের প্রস্তাব
দেশে দ্রুত বেড়ে চলা অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র ‘অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর এনসিডি কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (BNNCP)।
সম্প্রতি সংগঠনটির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই প্রস্তাব জানানো হয়।
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহ-সভাপতির স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে, অসংক্রামক রোগ এবং তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত BNNCP দেশের চিকিৎসক সংগঠন ও এনসিডি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কাজ করছে।
অকালমৃত্যু ও অর্থনৈতিক ক্ষতির উদ্বেগ
পত্রে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১ শতাংশই অসংক্রামক রোগের কারণে, যার মধ্যে প্রায় ৫১ শতাংশ মানুষ ৭০ বছরের নিচে মারা যান, অর্থাৎ অকালমৃত্যুর শিকার হন। একইসঙ্গে দেশের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় ৬৯ শতাংশই ব্যক্তিগত খরচ, যার একটি বড় অংশ এনসিডি-সংক্রান্ত চিকিৎসায় ব্যয় হয়।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এনসিডি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগকে আরও কাঠামোগতভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য এখন একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো গঠন সময়ের দাবি।
পত্রে বলা হয়, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন, জনরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস ও শ্বাসজনিত অসুস্থতার মতো অসংক্রামক রোগ এখন বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্যঝুঁকি। এসব রোগ প্রতিরোধে সময়োপযোগী নীতি ও কাঠামোগত পদক্ষেপ নিতে হবে।
BNNCP মনে করে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে একটি ‘অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা’ গঠিত হলে- এনসিডি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ও তদারকিতে প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদার হবে, তথ্যনির্ভর নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে এবং জাতীয় এনসিডি কৌশল বাস্তবায়ন আরও ফলপ্রসূ হবে।
মতবিনিময়ের অনুরোধ
পত্রে নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে বিএনএনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার একটি মতবিনিময় বৈঠক আয়োজনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
মন্ত্রণালয় রোববার (৯ নভেম্বর) বেলা ১১টায় এ সংক্রান্ত বৈঠক ডেকেছে বলে উপদেষ্টার মাসিক সূচি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
এসইউজে/এএমএ/জেআইএম