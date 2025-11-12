ইস্পাহানি চক্ষু হাসপাতালে অরবিসের ভিআর সিমুলেটর স্থাপন
ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে চক্ষু সার্জনদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকার ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিমুলেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় এই সিমুলেটশন সিস্টেমটি স্থাপন করা হয়।
বুধবার (১২ নভেম্বর) এক অনুষ্ঠানে হাসপাতালের উপদেষ্টা জাহিদা ইস্পাহানি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) জেনারেল এ কে এম আখতারুজ্জামান এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মুনির আহমেদ এই সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে জাহিদা ইস্পাহানি বলেন, বহুকাঙ্ক্ষিত সিমুলেটরটি স্থাপন করতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খুবই আনন্দিত। এটি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণতা আনবে এবং দেশের ভবিষ্যত চক্ষু সার্জনদের জন্য ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।
মেশিনটির স্থাপনকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা খাতের ‘আরেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’ হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, চক্ষুসেবা খাতে যতটা সম্ভব মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে স্বল্প খরচে সকল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ মানের চক্ষুচিকিৎসা সহজলভ্য করার লক্ষ্য পূরণে আমাদের সহায়তা করবে এটি।
ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) জেনারেল এ কে এম আখতারুজ্জামান বলেন, ভিআর সিমুলেশন সিস্টেমের মাধ্যমে দেওয়া প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে ছানি অপারেশন প্রশিক্ষণ- খাতের উন্নয়নে বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
ডা. মুনির আহমেদ বলেন, ভিআর সিমুলেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণগ্রহণকারী চক্ষু সার্জনদের আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অস্ত্রোপচারের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।
তিনি আরও বলেন, এখানে এফভিআর সিস্টেম চালুর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ছানি অস্ত্রোপচার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং এর সঙ্গে অনলাইনে সাইবারসাইটের ছানিবিষয়ক কোর্স সম্পন্ন করা আরও সহজ হবে।
ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থাপিত ভিআর সিমুলেশন সিস্টেমটি বাংলাদেশে স্থাপিত এ ধরনের তৃতীয় মেশিন। এর আগে চট্টগ্রাম আই ইনফার্মারি অ্যান্ড ট্রেনিং কমপ্লেক্সে (সিইআইটিসি) প্রথম এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসে (বিসিপিএস) দ্বিতীয় মেশিনটি স্থাপন করা হয়। তিনটি ইউনিটই দিয়েছে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল।
ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. এএসএম মঈন উদ্দিন ও অধ্যাপক সারওয়ার আলম, কমিউনিটি সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক গাজী নজরুল ইসলাম ফয়সাল এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনালের ডিরেক্টর ডা. লুৎফুল হোসেন, অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ইকবাল হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে গৃহীত এই সিমুলেশন প্রশিক্ষণ চিকিৎসা পেশাদারজীবীদের জটিল সার্জারি পদ্ধতি অনুশীলনে এবং রোগীদের কোনো ঝুঁকিতে ফেলা ছাড়াই যে কোনো জটিলতা ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সিমুলেশন শেখার সময়কাল কমায় এবং অস্ত্রোপচারে ভালো ফলাফল নিশ্চিত করে।
