বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নে অর্থায়ন বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নে বরাদ্দ ২ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের (৩৫১ কোটি টাকা প্রায়) সহায়তা তহবিল বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সের এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মার্কিন প্রশাসনের নতুন দপ্তর ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি (ডিওজিই)।

বাংলাদেশের পাশাপাশি এদিন আরও কয়েকটি দেশের জন্য নির্ধারিত বড় ধরনের সহায়তা অর্থায়ন বাতিল করেছে ইলন মাস্কের নেতৃত্বাধীন নতুন দপ্তরটি। এর মধ্যে ভারতের জন্য ২ কোটি ১০ লাখ ডলারের একটি কর্মসূচিও রয়েছে। দেশটির নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসন আন্তর্জাতিক সহায়তা খাতে ব্যাপক কাটছাঁট করছে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের জন্য বরাদ্দ সহায়তা তহবিল বাতিল করা হয়েছে।

US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:

- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"

- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"

- $2.3M for "strengthening…