ভারতে বাংলাদেশি পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ১৫

ভারতের উড়িষ্যায় বাংলাদেশি পর্যটক বহনকারী একটি বাস উল্টে অন্তত একজন নিহত ও অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। রোববার (৬ এপ্রিল) ভোরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় ৭০ জন তীর্থযাত্রী ছিলেন, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের নাগরিক। তারা পশ্চিমবঙ্গের ইসকন মায়াপুর হয়ে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পরিদর্শনের পর পুরীতে যাচ্ছিলেন।

দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপণ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে।

