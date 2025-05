মরেও শান্তি পেলেন না মা, গয়নার জন্য চিতায় উঠে গেলেন ছেলে

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মা। কিন্তু শোকপালন তো দূরের কথা, ছেলের নজর তখন মায়ের গয়নার ওপর! কয়েকটা রুপার চুড়ি নেওয়ার জন্য ছেলে এতই মরিয়া যে দুই ঘণ্টা ধরে পড়ে রইলো মায়ের মরদেহ। কারণ রুপার চুড়ির দাবিতে ছেলে তখন রীতিমতো মায়ের চিতার ওপর বসে পড়েছেন। চুড়ি না পেলে মায়ের দাহকাজ সম্পন্ন হবে না, সাফ জানিয়ে চিতায় বসে রইলেন ছেলে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটির ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।

আজব এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে। জানা গেছে, গত ৩ মে দুপুরে মৃত্যু হয় ছিতের রেগর নামক এক বৃদ্ধার। তার মোট সাত ছেলে। তাদের মধ্যে ৬ জন গ্রামের বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। তবে পঞ্চম সন্তান ওমপ্রকাশ গত তিন-চার বছর ধরে আলাদা থাকতেন গ্রামের বাইরে। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামে ফেরেন তিনি। আর সেখানেই বিপত্তি। মায়ের গয়নার ভাগ নিয়ে তুমুল অশান্তি বাধান তিনি। শেষকৃত্যের বদলে শুরু হয় তর্কাতর্কি।

From Kotputli-Behror district in Rajasthan, where humanity took a backseat. After their mother’s death, a dispute broke out between her sons over her jewelry.



In an unbelievable act, one son laid down on her funeral pyre, refusing to let the cremation proceed unless he was given… pic.twitter.com/JVdERGYpMF