গাজায় প্রতি ২০ মিনিটে একটি শিশু আহত-নিহত হচ্ছে: জাতিসংঘ

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে এ পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশু নিহত বা আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। সংস্থাটি সতর্ক করেছে, প্রতিদিনই এই বিপর্যয়ের মাত্রা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে।

ইউনিসেফ বলেছে, গাজায় প্রতি ২০ মিনিটে একজন শিশু নিহত বা আহত হচ্ছে। আইনের ভয়াবহ লঙ্ঘন, মানবিক সহায়তা আটকে দেওয়া, অনাহার, গৃহ, স্কুল, হাসপাতাল ধ্বংস—এটা যেন শৈশবকে ধ্বংস করা। জীবন ধ্বংস করা। এরা শুধু সংখ্যা নয়—এরা শিশু। এমনটা কোনো শিশুরই দেখা উচিত নয়। আর নয়।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৬০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ২৮৪ জন আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফা স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গাজা সিটি ও খান ইউনিসে চালানো বিমান হামলায় সাত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একটি পুরো পরিবারও রয়েছে।

