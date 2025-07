সন্তান কোলে নিয়েই পার্লামেন্টে প্রথম ভাষণ সিনেটরের, ভিডিও ভাইরাল

সদ্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। অন্যদিকে, পার্লামেন্টে প্রথম ভাষণ দেওয়ার কথা। তাই তো সন্তানকে কোলে নিয়েই পার্লামেন্টে হাজির হয়ে গেলেন করিন মুলহোল্য়ান্ড। তিনি যখন সন্তানকে নিয়ে কোলে নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, তখন সুর করে কথা বলার চেষ্টা করেছে তার ছোট্ট ছেলেও। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

করিন মুলহোল্য়ান্ড অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্য থেকে সদ্য নির্বাচিত লেবার পার্টির সিনেটর। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সন্তানকে কোলে নিয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য দিচ্ছেন করিন। তার সন্তান কোলে ছটফট করছে। পার্লামেন্টের এক সদস্য আবার সেই বাচ্চাটিকে শান্ত রাখার জন্য হাসিমুখে নানা অঙ্গভঙ্গি করছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) রাতে এই ঘটনাটি অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ডের পার্লামেন্টে ঘটেছে।

Newly-elected Labor senator Corinne



Mulholland has given her first speech to the Senate alongside her infant son Augie.

Mulholland said she came to the Senate to represent Queensland families and added she brought Augie to her first speech as a reminde pic.twitter.com/Oug2hZEyC0